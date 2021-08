Simone Weil... ¿Qué es la Verdad?

No tema amable lector que les hable de filosofía. Siempre me interesó el mas allá y el mas acá. "Cristianismo y Justicia" es una revista editada por Jesuitas catalanes que en el último envío, González Faus aborda la vida y la obra de la filósofa francesa Simone Weil. Nacida en una familia judía laica, familia inquieta, con un hermano que fue eminente matemático. Weil anheló el encuentro con la Verdad y esta búsqueda le llevó a descubrir que la Verdad está en la tensión de asumir su búsqueda en el compromiso con los miserables, la clase obrera. La asunción de una lucha contra el "yoismo": "yo, me, mi conmigo…"

En una visita a la basílica de Asís, en la capilla en la que meditaba el santo Francesco, sintió un arrebato interno como si la Verdad la poseyera. Encarnación del "no-yo", asumir la desgracia.. Buscar la comprensión del Silencio de Dios, "La noche oscura", ante tanta desgracia, ante tanta tragedia

Siendo profesora de filosofía, trabaja como obrera fresadora en la Renauld, en otra siderurgia francesa, en labores de agricultura. Acude a España para luchar contra el fascismo de Franco en el frente de Aragón, en la compañía "Durruti" de la CNT. Lucha contra la invasión del nazismo en Francia: La resistencia. No se hace católica, pero dice que todo lo cristiano no le es ajeno.

Recomiendo su lectura en este caluroso agosto.