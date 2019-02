Sentirse solo a pesar de tener a alguien al lado, o volver a casa y encontrarse aislado del mundo porque nadie le espera. Hay quien decide vivir en soledad porque le resulta agradable y necesario, es su forma de vida. Pero hay muchísimas personas que se sienten fuera del mundo de forma no deseada. Cruz Roja acudió ayer a un centro comercial para informar de su acción 'Siempre acompañados', un programa de apoyo a las personas mayores, el colectivo más vulnerable a sufrir la llamada soledad no deseada. Alabo el esfuerzo de las instituciones (el programa está subvencionado por la Obra Social La Caixa e impulsado por el Ayuntamiento) por poner el foco a nuestros mayores que no tienen otro apoyo que el que le brinda personas voluntarias y sensibles. En esta ocasión el proyecto sólo se ejecuta en la zona de La Serrana y San Benito, pero deseo que se pueda extender a otros distritos, para acompañar a los que se ahogan en el silencio y dar vida a los que creen que ya nadie les quiere.