Suicidio y sentido

No hay vida sin crisis. No sólo es un axioma evidente, es que además es ahí donde nos jugamos el todo de lo que somos. Merece tenerlo en consideración. Se trata del ser, que no es poco. Todos los días nos levantamos con el yo, limitado y perplejo, todos los días con las roturas internas, creando expectativas y chocando con sueños incumplidos. Todos los días arrojados a paredes de realidad errabunda e incontrolable. ¿Qué sentido tiene vivir en este pozo insondable donde, a cada instante, se manifiesta más nuestra impotencia?

He ahí la consciencia, donde se sitúa, a un tiempo, el deseo mismo de querer superar la pregunta; consciencia y deseo, empujándose mutuamente en querer saltar la valla de los imposibles.

En cierto modo, necesitamos la crisis, el ahogo, para motivar cualquier decisión que nos lleve a brincar, a costa de la vida misma, cuantas dificultades conlleve la existencia. Todo es una paradoja, un jeroglífico de grafismos ilegibles en la pirámide del irreductible ego. Hay quien se empeña en resolverlo, hay quien se niega y retrocede, o quien se deja llevar por la corriente irracional del nihilismo absurdo. De todo hay.

El malestar personal, o cualquier tedio que sea, soporta la difícil decisión de salir adelante, resolver y asomar la cabeza para respirar. No siempre se consigue la posición adecuada, no siempre la vida (misterio) vence en esta lucha sin tregua por el sentido ¿Dónde ir entonces? ¿En qué lugar situar el horizonte para seguir adelante?

Necesitamos mirar más allá de los planteamientos conocidos, ampliar la perspectiva, buscar en el hondón del yo o en la alteridad del tú la posibilidad de un nuevo descubrimiento, la potencialidad de llegar a ser más allá de nuestro reducido conformismo. Siempre hay un más allá, un otro inefable que supera la liminalidad egolátrica de nuestro reducido espacio. Un reto para derrumbarnos o crecer, un duelo, un desafío al que plantarle cara, o ante el que retroceder por falta de fuerza o carencia de sentido. En cualquier caso, una situación crítica ineludible que nos deja al filo de lo inexplicable; porque siempre hay una razón para seguir adelante, o para claudicar en el esfuerzo mismo del intento. Vida y muerte, unidas siempre, la una en la otra, para llegar o resignarse ¡qué paradójico es todo! Hay veces en que la previsibilidad de la crisis te prepara, te adaptas y se acabó; pero ¿y las imprevisibles, las súbitas, las que te pillan en la desnudez y trastornan?

Ayer se suicidó el hijo de un amigo. No sé qué decirle. Un tsunami, un terremoto, un huracán…Todo al mismo tiempo. Un derrumbe de la existencia, una intemperie, un silencio atronador, un rayo interior de dimensiones hercúleas, un no sé qué de derrota inadmisible. Todas las palabras que escribo se truncan en la base misma de la semántica, allá donde el signo y el significado pierden la raíz ante el hacha implacable de una vida-muerte sesgada por la mano del desconcierto. ¿Qué sentido tiene?

Lo mismo ocurre en las guerras, en los desastres naturales, en las iniquidades emergentes e irracionales ¿Por qué? No sé cómo reaccionar más allá del miedo y la incertidumbre ante la falta de recursos que amparen tanto dolor inimaginable ¡Qué vulnerables somos! ¡Qué limitados!

Busco las estadísticas de suicidios y quedo sorprendido cuando compruebo que es la primera causa de muerte no natural en España. La friolera de once personas al día. Y así durante trece años consecutivos. Una persona cada dos horas y cuarto. ¿Qué está pasando?

Como los maestros de la sospecha, me siento perdido y arrojado a la existencia. Es indiscutible la limitación que llevamos a cuestas, es irrefutable la insoportable flaqueza del ser, sobre todo, la finita condición humana, que todavía anda creyendo poder dominar el más allá que le desborda y atosiga. No quisiera que a mi amigo le llegasen estas palabras, llenas de desconsuelo y faltas de respuestas, quisiera que fuera el silencio quien le respondiera, y en él mi abrazo y sentimiento, mi consideración, por él y por todos nosotros, que vamos en el barco de la vida a la búsqueda esperanzada de sentido. Esperanzada digo, más allá de la evidencia, enfrentado al escaparate deprimente de la realidad. Más allá de la adversidad, la enfermedad o cualquier patología, no me resigno a la muerte, ni a la desesperación. Y si he de morir, moriré, mas 'seré polvo enamorado'(Quevedo), ceniza resuelta en llamas, o fuego inextinguible que brille en la inmensidad del infinito. Algo seré, y no esta impura certeza de muerte que inunda. Algo seré, entre tanto desconcierto y ficción repetitiva y prometeica. Algo seré, en esta frágil y hedonista burbuja de inmediatez insatisfecha. Algo de amor y algo de esperanza, algo de vida que rompa tanta muerte. Algo seré, y quiero que ya sea, algo de vida, que lleve más sentido. Algo que trunque y rompa la oscuridad presente. Algo que sea, por siempre y de por vida. Miro al cielo, y me digo ¿quién nos abrirá la puerta? ¿quién destrozará la herrumbrosa cerradura de la muerte? Amigo, yo también, contigo, miro al inabarcable cielo, buscándole sentido a esta locura.