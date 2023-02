Ya sé que es meterme en lo que no me importa, aunque sí me importa, porque queriendo un buen futuro para mi pueblo y para España, me preocupa que, como decía hace poco nuestro Diario, cada vez haya menos niños y más ancianos.

En este pueblo o en cualquier otro no nacen niños, las parejas, incluso sin casarse como va siendo la moda, no tienen hijos. Dicen los expertos que esto obedece a tres razones. Uno, el aumento del nivel de vida y el fácil acceso de las mujeres al trabajo. Dos, la existencia y gran consumo de anticonceptivos. Y tres, el ambiente, la llamada semicultura popular.

El hecho es que rara es la mujer que tiene dos hijos y no digamos tres. Lo normal es uno y un perro. Lo que más me llama la atención es el desconocimiento de la alegría, el contento, la satisfacción y el embrujo de tener un recién nacido en los brazos. Yo puedo jurar que la mayor alegría que se puede tener en la vida es tener a tu hijo recién nacido en tus brazos. Y gracias a Dios he tenido en mi vida alegrías y satisfacciones de todo tipo y razón. Por eso me extraña muchísimo aquello, que ya conté, de una muchacha que a estas razones me decía que ella "tenía bastante con los sobrinos".

Comprendo perfectamente a las mujeres que quieren tener su digno trabajo y no pueden dedicar tiempo a su casa y a sus posibles hijos. Tienen todo el derecho. Pero ¿quién compagina ambas cosas? Toda la responsabilidad no es de ellas. Dicen que si no fuera por las abuelas, no podrían trabajar. Antonio, mi amigo el panadero, tuvo que cerrar su panadería una temporada porque sus dos trabajadores habían sido padres al mismo tiempo y cada uno tenía derecho a 16 semanas de permiso. Me repiten ellas que los niños son una gran responsabilidad y una gran carga. Y te recuerdan que antes las madres y las abuelas tenían ocho hijos porque podían atenderlos. Me lo creo… pero algo habrá que hacer, no se puede ver un horizonte sin nuevos niños. Y la solución no es que España se vuelva a repoblar por africanos, ¡digo yo! El Gobierno, los políticos han de estudiar este gravísimo problema.

A ello se añade lo que acabo de leer, que la fecundidad masculina en España desciende a su mínimo en el último siglo, según el Centro de Estudios Demográficos en nuestro Diario. ¡Lo que faltaba! También tenemos la culpa y por tanto que nadie vuelva a decir aquello de "¡qué macho soy!". Menos mal que cada vez hay más calvos, pues dicen que cuanto más calvo, más hormonas masculinas tienes. Este comentario se lo dije yo a uno y me contestó: "¿A mí me lo vas a decir?" Y por qué, le repliqué. A lo que me contestó: "Pues muy sencillo, mi mujer acaba de tener mellizos".

P.D. A pesar de todo digo y repito que lo más hermoso de esta vida es un hijo. No hay cosa más grande ni que dé más alegría. Y los nietos, una bendición de Dios. Pero también es verdad que la mujer tiene su dignidad y sus derechos y no siempre depender del macho.