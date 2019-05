The Pacheco's Circuit

En los últimos años los responsables políticos tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Jerez solo hablan maravillas del Circuito de Jerez. Ya sean del PSOE, del PP o incluso de Ciudadanos, todos consideran al trazado jerezano y su Gran Premio como un acicate importantísimo, tanto a la hora de proyectar la imagen de Andalucía al mundo como de impulsar el turismo y la economía.

Corren tiempos en los que tener memoria no interesa, sin ir más lejos el viernes 26 Pablo Casado se enorgullecía de ser el candidato del verdadero partido de la derecha en España y el lunes pregonaba que su partido no era de derecha sino de centro. Desde que Pedro Pacheco hizo el Circuito de Jerez, tanto la Junta como el gobierno de España, desde el PSOE y el PP, no solo se criticaba a Pacheco, sino que se hacía todo lo posible para impedir el éxito del mismo durante todo el año, salvo el domingo del Gran Premio en el que todos acudían e intentaban entregar el trofeo a los ganadores y chupar algo de cámara. ¡La de peleas que había antes de salir al podio!

Que Pedro Pacheco ha sido juzgado y condenado por varios delitos nadie lo puede negar. Hasta el propio exalcalde ha descubierto que la justicia en España puede ser mejor o peor, pero que tiene poco de cachondeo. Podríamos analizar si fue una temeridad, si un ayuntamiento como el de Jerez nunca debió acometer un proyecto como ese, si fue una locura de Pacheco, todo eso se puede debatir. Pero al césar lo que es del césar y si ahora es bueno, es porque Pacheco, cabezón como pocos, se empeñó en convertir a Jerez en la capital de motociclismo de la que ahora todos presumen.

En estos días de tanto maniqueísmo político, en el que todos son malos menos yo y los míos, hay candidatos que son una burda copia de Pacheco, que incluso han empezado a correr maratones y llamar a Jerez 'capital' como hace 30 años ya hacía el genuino Pacheco. Hoy, día de Gran Premio, todos presumirán del Circuito, de Jerez, de Andalucía y, un año más, obviarán la historia y al 'apestado' ex alcalde, aunque este es el primer responsable de lo bueno y lo malo que ha sido, es y será el Circuito de Jerez.