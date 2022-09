Tierra y mar en la poesía de Manuel Saborido Pastor

Primero me sugirió hablar del mundo flamenco desde mi postura de aficionado: acepté de buen grado su sugerencia y quedamos de acuerdo en día y hora a fin de tratar sobre ello, pero según fue dilatándose la charla el tema primigenio quedó absorbido casi en exclusividad por otro al que a él le interesaba más y a mí me seducía tanto como el primero: la poesía. Porque de poesía y sobre la poesía piensa y escribe -seis libros hasta ahora y un próximo a aparecer-, Manuel Saborido Pastor. No dejamos de lado el mundo flamenco; antes al contrario pude constatar que en algunos aspectos del tema que motivó nuestro encuentro éramos coincidentes. Tanto es así que, en uno de sus libros -"Terra Sum" que ha tenido la gentileza de regalarme además de "El baile de los gnomos" y "Un edificio sobre el mar"-, inserta un poema dedicado a un cante por siguiriya que le oyó en la noche del 20 de noviembre de 2009 en la sede de la peña flamenca Fernando Terremoto a Vicente Soto 'Sordera'. Un poema del que quiero reproducir -con su autorización-, los tres versos primeros: ¿Cómo puede la tierra desangrarse/por la boca de un hombre/¿Cómo puede brotar de una voz tanto río…? Manuel Saborido me declaró en nuestro encuentro, no sin emoción, que aquel cante -que recuerda como si lo hubiese oído la noche pasada le hizo llorar-, algo que puedo constatar como ferviente amador que soy del cante flamenco; el cante flamenco o "gitano-andaluz" como gustaba decir al recordado Antonio Mairena y como gusta decir a nuestro siempre admirado y querido Manuel Morao.

Josela Maturana, prologuista del referido libro dice en el mismo "que la poesía ejerce una tentativa de infinito, lo telúrico de Miguel Hernández -poeta al que el jerezano profesa absoluta admiración-, lo resplandeciente y torrencial de lo Nerudiano, no son mera evocación o nostalgia de una poesía intemporal; son muestra de que el poema aún se hace tierra en la que sembrar…". Otro de los libros de Manuel Saborido, prologado por Dolors Alberola, "Un edificio sobre el mar", ganador del Primer Premio en el 1er Concurso de poesía de Zahara de los Atunes en 2014, me autoriza para titular este comentario "Tierra y mar en la poesía de Manuel Saborido Pastor. El tercer ejemplar referido, el titulado "El baile de los gnomos", cuenta como prologuista con la firma de Juan Rafael Mena.

Pero volvamos al primero de los temas que han propiciado mi encuentro con el poeta: el flamenco. Yo le he expuesto mi particular oír y sentir el cante desde que por vez primera me encontré delante de esta maravilla musical con la que, al tiempo podemos gozar y sufrir en Andalucía y muy especialmente en Jerez. Como lo que pretendía el poeta era empaparse de mis vivencias, le hablé -brevemente, claro-, de mis preferencias cantaoras, de mis muchas vivencias como presentador, animador y organizador de eventos flamencos. Algunos nombres le solté -confío en que él los utilice exclusivamente para conocimiento personal; no para el trabajo que en la actualidad prepara para la revista de poesía Enverso, bajo la tutela del Ateneo de Jerez al que éste pertenece. No desearía que alguien se sintiera afectado. Por cierto que el Ateneo prepara para el mes de enero próximo la primera exposición pictórica de la jerezana Mercedes Romero Millán, viuda de Manuel Prieto 'Sacry', pintor y escultor que fue, de gran talento y grato recuerdo. Prosiguiendo y acabando con el tema flamenco y su fusión con la poesía, durante nuestra charla surgieron nombres como los Federico García Lorca -era lógico por otro lado-, su paisano Manuel Benítez Carrasco, -autor en intérprete de sus propias creaciones que durante años permaneció en México vinculado a la familia Domecq-, el también granadino Luís Rosales, el jerezano Manuel Ríos Ruiz, el arcense Antonio Murciano -ambos estrechamente vinculados a la Cátedra de Flamencología de Jerez- y el también arcense Julio Mariscal Montes -de éste último se conmemora el próximo noviembre el centenario de su nacimiento; falleció en 1977-.