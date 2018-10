Tikitaka en todo

El tikitaka no es nuevo. En román paladino es "pasemisí pasemisá" o el viejo baile de la Yenka "pajaritos por aquí, pajaritos por allá" O el de Ricky Martín "un paso adelante María, un pasito atrás". E incluso lo que expresa la vieja acepción de "ni chicha ni limoná" Se le llama tikitaka a un tipo de juego en fútbol que emplearon diversos equipos. Pero ya ha llovido mucho y otros equipos le han descubierto su talón de Aquiles, de manera que mientras marean el balón, se escapan los contrarios y en dos o tres pases se cuelan y marcan el gol. Hoy día es tan aburrido este juego y tan cabreante, que dan ganas de decirle a los jugadores que hagan como los chiquillos en el patio del cole, que cogen el balón y van directamente hacia la portería contraria, dejándose de pamplinas, a meter el gol

La táctica está siendo copiada en política, cuando no se quiere perder la pelota, sino marear la perdiz. Un día se dice una cosa y la siguiente la contraria, para volver más tarde a repetir lo primero y así una y otra vez. Hipoteca sí, hipoteca no; corbetas sí, corbetas no: 155 sí, 155 no… Entiendo que tanto en política como en la vida privada hay que ser valientes e ir a por todas, olvidando el tan manido dejarlo para mañana. De viejo viene aquello de "audaces fortuna yuvat" . A lo que los sabios cobardes suelen replicar "a los valientes se les caen los dientes". Si fuera así, no se habría descubierto América, ni se hubiera llegado a la Luna.

Yo en el fútbol haría como en baloncesto, que no se puede, una vez estando en el campo contrario, volver la pelota atrás de la raya central. Esto acabaría con el fastidioso tikitaka y además habría más goles, que es lo que la gente quiere.

P/D: En nuestra vida corriente también hay mucho tikitaka. Amigo/a mío/a, yo te aconsejo que hoy mismo te eches un/a novio/a, que termines tus estudios, que amplíes tu negocio, que te metas en política, que vayas a ver a tu madre que está sola y le lleves pasteles, que te cases como Dios manda, que tengas otro hijo, hasta que te vayas con él o ella de picos pardos, que ya lo decían los romanos "comamos y bebamos y coronémonos de rosa que luego moriremos". Si lo dejas para mañana se te ira la liebre y llegarás tarde.