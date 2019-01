En este viernes en la cuenta atrás para localizar a Julen Telecinco decidió alterar la noche y centrarse en el pozo, con Ana Rosa al frente, lo que fue respaldado por una audiencia que durante la semana venía mostrando todo su interés por los empecinados esfuerzos para alcanzar una meta que parecía alejarse en cada paso. La ficción había recubierto una historia que presentíamos con final feliz, con más corazón que razón. El dramático desenlace no puede empañar el esfuerzo colectivo y el ejemplo de un buen puñado de profesionales, de colectivos y orígenes dispares, y un pueblo de generosidad y afecto admirables que nos reivindica como un país de calidad humana. Tras trece días, decíamos, la historia había adquirido tintes de épica, con ribetes de reality, y Telecinco ha triunfado en su estrategia personal de no apagar el foco en las últimas angustiosas horas con su estrella matinal. Desde los peores momentos de Cataluña los informativos (de las privadas) no habían alcanzando tanta expectación. El especial de Ana Rosa ha sido el cuarto programa más visto del mes, sólo superado por el rosco de Fran González en Pasapalabra, y por encima de La Voz o los partidos de fútbol. Queremos entender que a todos nos guiaba en este viernes la esperanza de encontrar aún al pequeño con vida.

En una historia que narra la pelea de los hombres contra la naturaleza más correosa al cabo de los días sería hasta comprensible que algunos contertulios y reporteros, con redes que asimilan los bulos con facilidad, terminaran desbarrando en especulaciones y observaciones insidiosas. Quedémonos con el tono mayoritario de los periodistas, que ha sido riguroso y sensible.

Canal Sur ha asumido en una noticia así su compromiso de proximidad, dedicando tiempo y atención adecuados, ampliando informativos o abriendo un especial en vela o a primera hora. Hay que romper las parrillas cuando la actualidad lo merece y no sólo cuando la política fabrica titulares. La Nuestra la tenemos que sentir así de cerca.