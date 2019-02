Trabajo no remunerado: Mujeres

En 1995, en Pekín se celebró el IV Congreso Internacional sobre la mujer, auspiciados por la ONU, para garantizar el avance de los derechos de las mujeres. ¿Qué papel juega la mujer en la creación de riqueza sin recibir salario? Para ello se desarrollaron estudios sobre el trabajo no remunerado en el hogar, en sus variadas modalidades: alimentación, vivienda, vestidos, cuidados, trayectos, voluntariados. Cálculos a precio de mercado. Si una mujer o un hombre cuidan a sus mayores: ¿Cuál es el costo si se remunerara ese trabajo en España? En todos los datos del INE, es la mujer la mayor productora no remunerada. En datos reales, la riqueza creada alcanza los casi 215 mil millones de euros anuales: Un 27,4 % del Producto Interior Bruto. Es invisible la aportación femenina a la riqueza de España. El trabajo doméstico no está valorado; y sin estas trabajadoras no remuneradas no hay país, no hay crecimiento demográfico, los enfermos, los mayores quedarían abandonados. El 8 de marzo hay que tener en cuenta estos datos.