El tratante de siempre cambiaba una yegua por una burra y nunca perdía . Estaba situado en el cruce de calles, por donde más personas pasaban, siempre sonreía y daba unas palmadas en la espalda al que engañaba y hasta le invitaba y el engañado lo agradecía si el trato había sido limpio..

El político tratante cambiaba 50.000 viviendas por unos votos, pero su burra tenía 30.000 viviendas menos y estaba situado no en un cruce sino con Mediaset a su servicio. Le daba unas palmadas y le añadía que no tenía la culpa de la ley 'Sí es sí',que era una cosa de Podemos.

El tratante político tenía cuidado de no perder su prestigio de engañar, dejando contento al que engañaba; pensaba que otra buena idea le aumentaría votos exhumando más cadáveres, o añadiendo casas baratas inexistentes, subvenciones , leyes de prevaricación, más competencias para sus autonomías que pagamos todos nosotros.

La burra que vendió el tratante tradicional parió por sorpresa y subió su categoría... Su prestigio estaba consolidado y se fue a comprar otra mula de dos dedos y esta vez le dió pena el de enfrente y perdió en el trato un poco, directamente, sin hacer esfuerzos para ganarlo. Si era más importante su entorno...

El político tratante se puso a meditar en los cinco partidos que le acogotan y se le ocurrió darles la razón a todos y mejorarles el trato: tú, el 'Sí es sí'; tú, la prevaricación; tú, competencias para tu autonomía; tú, PNV, pasta y a esperar que por tu falta de ética te fagocite Bildu; tú, república e independencia mientras todos tus afiliados del PSOE perdían y se les ponía cara de póquer, sin saber qué clase de democracia era ésta en la que mandaban enemigos aliados contrarios, de partidos pequeños, que sin el PSOE no son nada.

Y en eso, en secreto, sin que los informativos dijeran nada... Uuff, llegó la sequía.

Pero cómo vamos a seguir hablando de los 50.000 pisos, más 30.000 con fondos de la Comunidad Europea, de los emigrantes muertos en Melilla, del aumento del salario mínimo, de las exhumaciones, de las prevaricaciones, si tenemos que convocar la mesa de la sequía ahora que los pantanos están secos y se están secando además los olivos, los alcornoques, los frutales, las vides y hemos aprobado y votado en la C.E. fuera los pantanos, fuera la agricultura intensiva, las ganaderías de sierras...

Y para colmo, el F.C. Barcelona también roba… Una faceta que era la vuestra, invadida sin permiso y que vosotros habéis apoyado y al partido fuerte ERC para su independencia… Esto del Barcelona no hay derecho, se ha salido de nuestro canasto.

El tratante tradicional, mientras, pide disculpas por ser tan ingenuo. Por haber robado tan poco… Y se queda meditando cómo puede recibir tanto dinero el jefe de los árbitros de fútbol con lo listo que es el Real Madrid siendo como dicen franquista, y le extrañó pues en la época de la dictadura no ganó ninguna copa.

Todo esto como podéis leer es un lío, pero cierto y verdadero y no hay ningún engaño en lo que escribo, ninguno.

Estamos menospreciando al español de a pie, al padre de familia, al estudiante muy bien formado, al trabajador sensato, por supuesto al agricultor y al ganadero, al que apaga la televisión cuando oye que le engañan.

Y están surgiendo partidos no políticos, sino para trabajar para su pueblo, con personas formadas, de hombres y mujeres buenos, que no son de izquierda ni de derecha, ni de centro, pero que están hartas de los actuales partidos políticos, que solo piensan en ellos... Y quieren trabajar para sus conciudadanos, para mejorar a su pueblo y a sus gentes y así se presentan en las elecciones municipales en Andalucía, que no vota las autonómicas.

Serán la llave, opino, después de las elecciones municipales en muchos pueblos... ¿Será todo esto una positiva sorpresa?