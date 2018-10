Turistas de otoño

Llama poderosamente la atención el gran número de turistas que aprovechan el otoño para venir a a Jerez. Hay que reconocer que la promoción del destino está funcionando. No es novedoso ni mucho menos que uno de ellos te solicite ayuda para llegar a tal o cual destino. Parecer una tontería pero todos, absolutamente todos, nos hemos encontrado en esa incómoda tesitura. Y es por ello que una atención amable al viajero ayuda a que éste se marche de nuestra ciudad con un buen recuerdo. Hay ciudades, grandes ciudades del mundo, conocidas mundialmente por la nula amabilidad de sus vecinos, porque vecinos hay en La Corta y en Nueva York. Aunque no lo crean, actuar de la manera que les digo les convierte en prescriptores. Es decir, en personas que ayudan a la promoción de algo que merece ser conocido. Y Jerez, a qué engañarnos, por supuesto que es digna de ser recorrida. La única pena es que no contemos con un casco antiguo digno de ser visitado. Hacen falta muchos millones de euros para adecentarlo. Pero todo es ponerse manos a la obra. Y ya se han dado pasos.