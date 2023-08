Este tiempo es adecuado para desubicarse, o así me parece a mí, dado el número de personal que me encuentro alelado y en estado de confusión mental, con un mapa entre las manos o una aplicación móvil parlante, intentando hallar la dirección correcta. Lo mismo si van en coche que andando. Por no saber, no saben ni la hora que es, ni el lugar en que se encuentran, como si les hubiera visitado anticipadamente el Sr. Alzheimer o una inteligencia artificial demasiado moderna para nuestras calles.

Intento ayudarles, porque me dan mucha lástima verlos con tanta indumentaria en las costillas y rojos como cangrejos americanos. Y es que las ciudades antiguas tienen el complejo atractivo de los ringorrangos callejeros. Si se acercan a Jerez (como tantas ciudades españolas) con mentalidad racional, es seguro que se pierdan en cuanto pisen el andén. Porque aquí se construyó, siguiendo las ancestrales lindes y mojones que había, a la orilla de los ríos o cuidando las merindades ajenas, con mucho arreglo de no pisar el palmo del vecino y el terrón liminal.

Esta ciudad ofrece un territorio urbano que, con sus recovecos, sinuosas calles y atajos, contribuye a la confusión mental del que quiere pasear con mapa cuadriculado. Aconsejo entonces que caminen por los adoquines y no se salgan de ellos, si quieren permanecer en el centro; el asfalto, les digo, saca de la antigua ciudad fortaleza a otra más moderna, aunque tenga en sus esquinas edificios de muy alta consideración, como es el caso.

Entienden muy bien el razonamiento de los adoquines -facilito esta idea a los munícipes para que los mantenga y allane- porque suelen agradecer muy contentos la sugerencia prestada. A los perdidos es fácil reconocerlos. Si es en coche, suelen ir lentos, estorbando, provocando accidentes y volanteando como sibilinas serpientes entre acera y acera sin que el intermitente surta guiño alguno o señal precisa que responda a su intención. ¡Cuidado! Un perdido puede ocasionar verdaderos estragos, por causa de llevar fijo su objetivo y no responder a otra cosa que no sea su obcecación.

Pasa otro tanto en la vida, que hay perdidos que conducen fielmente a cuantos les siguen y les hacen caer en el primer abismo que encuentran; son muy coherentes en su error: erre que erre, no hay quien les baje del rucio así se estrellen y precipiten. Porque fidelidad en el error y coherencia en el mismo, serían virtudes si llevasen a buen fin; de lo contrario te llevan a la desorientación o quién sabe si a perpetrar un despropósito ‘¡Ciegos que guían a otros ciegos!’ ¡Pobres desorientados! Andan aturdidos y como desconcertados. No tener objetivos precisos trae tales consecuencias, que terminas, como los turistas en Jerez, confuso y aturdido.

Yo no soy un buen turista, ni siquiera planifico adecuadamente los viajes. Me ha gustado la provisionalidad anárquica en los desplazamientos ociosos, y me han dado como resultado la pérdida y el desconcierto. He extraviado la dirección en contadas ocasiones, quedando afligido, cuando no he tenido el norte claro. Confieso que pillé tanto miedo, desde entonces, que refugio mis ocios en lugares puntuales del pueblo, y, a lo sumo, en alrededores localizables, cerca del domicilio. Las distancias lejanas me dan yuyu, y es en las cercanas donde me refocilo mejor.

No soy turista ni tramito serlo, pero animo a los aviesos buscadores de sensaciones que se pierdan por los caminos y ciudades, a la caza de saberes ocultos o rescoldos perdidos que, a buen seguro, encontrarán autóctonos sedentarios, como yo, que sepan guiarlos por las rúas adoquinadas de la existencia.

A los trotamundos que visitan la ciudad hay que, además de compadecerlos, ayudarles a encontrar la calle adecuada para que no se queden achicharrados al sol. Habrá que orientarlos en profundidad, que es lo que se esquiva cuando se mueve uno mucho, y llevarlos a degustar los placeres de esta báquica ciudad abrazada de muros y con tanta historia.

Reconocerse desorientado es el principio del encuentro con lo ajeno, ya que te obliga a preguntar. Y ¿hay algo más hermoso que encontrarse con un cangrejo humano a las tres de la tarde a 40º Celsius y explicarle la esencia de tu metrópoli? ¿Qué les hace pensar que en España las ciudades permanecen abiertas todo el tiempo? ¿No saben, las despiadadas agencias de viajes, que, aquí, hay horas en las que está prohibido pensar? ¡Por Tutatis!

Aún y con ello, existen establecimientos bandoleros que ponen terrazas al sol para terminar de achicharrar a los desasistidos turistas. No olvidéis, que, como decía Proust, ‘los verdaderos paraísos son los paraísos que hemos perdido’; y, acaso, los verdaderos turistas sean, en verdad, los perdidos que buscan encontrarse consigo mismo. Todo es posible, por lo que hay que tratarlos con mucha consideración, tal que ‘si a tu ventana llegase una paloma’; que uno es también turista en la existencia y… ¿qué diré?

Gracias a esta providencia, un turista perdido me ha ayudado a encontrar, un poco más, el perdido yo en la imprevisible excursión de un día. La vida y tal…