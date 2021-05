Uno de los nuestros

Estoy seguro de que este pasado fin de semana muchos jerezanos se han sentido periquitos en mayor o menor medida, pero españolistas al fin y al cabo. El motivo era obvio, Vicente Moreno y su segundo, Dani Pendín, han vuelto a conseguir un ascenso a primera división, en esta ocasión al frente del R.C.D. Espanyol. El anterior ascenso a la máxima categoría fue con el Mallorca. Vicente Moreno sigue haciendo su propia historia en el mundo del fútbol, antes como jugador y en la última década como entrenador, basada en la humildad, en el esfuerzo, en el respeto y como no, en el talento, pero paso a paso, día a día, sin muchos aspavientos.

Vicente Moreno (Dani Pendín también) ocupan un lugar importante en la memoria y en los corazones de los que pudimos disfrutarles en Chapín. Son cientos los que han pasado, pero en el imaginario colectivo, pocos son los que se quedan para siempre y éstos son de los nuestros para siempre.

A Vicente le propuso colgar las botas y seguir de segundo en el Xerez otro de los grandes, Emilio Viqueira, para escoltar a Merino, quien duró poco como míster del Xerez C.D. Lo que permitió a Vicente pasar en pocos meses de ser uno de los capitanes en el campo a ser el Jefe del banquillo. Tras un comienzo titubeante y un par de cabreos de Moreno, el equipo enderezó el rumbo y salvó la categoría con brillantez.

Echando la vista atrás, el 23 de marzo de 2012 escribí los siguiente: “Moreno ha ido haciéndose con las riendas del equipo a medida que han pasado las jornadas. Solo sus números son suficientes argumentos, a fecha de hoy, para reconocer y aplaudir su trabajo al frente del Xerez. De hecho hay algún que otro periodista que criticó sus números antes de que encadenara las tres victorias consecutivas del mes de febrero, que supusieron el verdadero cambio de rumbo del Xerez esta temporada. Pero al margen de números... evidencian que estamos ante el nacimiento de un buen entrenador”.

Es evidente que el tiempo nos dio la razón a todos los que vimos claramente el potencial de Vicente, pero sus cualidades técnicas no son ni por asomo las que labraron ese lugar tan especial en el xerecismo que a día de hoy sigue ocupando. Sus logros son motivo de orgullo, de alegría, es como si nosotros formáramos parte de sus éxitos. Vicente se convirtió en uno de los nuestros, no por lo que hizo, sino por cómo lo consiguió, así ya lo dejé por escrito el 15 de julio de 2012, cuando ya sabíamos que no seguiría en el Xerez C.D. : “Vicente Moreno ha sido (lo sigue siendo) un ejemplo para el xerecismo. Dentro del terreno de juego se entregaba, luchaba, lideraba, empujaba, ganaba y lloraba. Fuera ha sido (es) una persona educada, que se cuidaba, humilde, honorable. Lo importante de Vicente no han sido sus más de 400 partidos, ni su gol del ascenso a primera, ni nada por el estilo. Los años, los partidos, las estadísticas, que al final es lo que queda, es en el fondo lo que menos importa. Lo que nunca aparecerá en los libros es cómo lo consiguió, qué camino recorrió para conseguirlo y cuánto ejemplo dio a nuestros jóvenes”.

Casi una década después, sigue cosechando éxitos con la misma humildad y muchos de nosotros nos sentimos muy orgullosos de que D. Vicente ( Dani Pendín también) sea uno de los nuestros.