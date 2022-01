VIVA EL RETINTO LIBRE

Si hay un símbolo ganadero que defina a la provincia de Cádiz ese es sin duda el ganado retinto. Este ganado, ahora que está tan en boga el tema de las macrogranjas, es el ejemplo de todo lo contrario, porque pasta libre y natural en dehesas gaditanas, alimentándose de pastos, arbustos y bellotas, lo cual garantiza su calidad genética. Y aunque parezca increíble, este animal ha configurado el paisaje de nuestra provincia prácticamente hasta ahora, y digo prácticamente hasta ahora porque embalses, parques eólicos y huertos solares están cambiando el paisaje.

Este ganado necesitaba dehesas libres de contaminación y pesticidas. Esto hacía que fuera atractivo para criar multitud de insectos, por lo que las aves insectívoras y otras de mayor porte como avutardas o cigüeñas encontraban en este hábitat su alimentación cotidiana. Y sin embargo yo he sido testigo de la desaparición de los dos pastizales más extensos, bellos y primigenios de nuestras tierras. Por una parte la comarca de la Janda, de la cual si Verner levantara la cabeza no podría reconocer esa zona en la que ya no queda laguna y apenas pastos. Y otra zona ganadera impresionante era la comarca de Alcalá de los Gazules, con los pastizales más salvajes y esa red de cañadas, cordales y demás vías pecuarias completamente anegadas ahora por el embalse del Barbate.

Debo reconocer que soy más ictiófago que carnívoro, pero esta provincia debe agradecer a sus grandes rebaños de retinto en extensivo a la que su bajo contenido en grasas se debe al ejercicio que desarrolla mientras se alimenta, y los grandes rebaños de ganado cabrío hacen que a pesar de los cambios todavía haya zonas de dehesas libre de contaminación.

Y si sería en la antigüedad apreciado este ganado, que probablemente Hércules en unos de sus trabajos (el robo de los toros del rey Gerión) viniera a nuestra provincia y en plena playa robó los referidos animales.

Seguros que las vacas que pastan ahora en el litoral de Zahara de los Atunes son descendientes del ganado del mítico rey.