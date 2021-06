Va de Obispos

Leo con sorpresa y alegría en el Diario que han nombrado obispo de Jerez a don José Rico Pavés. Me suena el nombre, investigo y resulta ser hijo de don José Rico Irles, que ha sido catedrático de nuestra Facultad de Medicina de Cádiz. Pero también que (su padre) estudió conmigo, o yo con él, en Granada, en la misma Residencia Universitaria ACYIS (donde el lema era máxima responsabilidad, máxima libertad). Ha sido una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Inteligente, servicial, simpático, bueno, muy buen compañero… Busco en internet y consigo hablar con él, ya muy mermado, está enfermo en su Granada. Fue director siendo alumno de la dicha residencia y vivimos a la par que estudiábamos una época maravillosa de compañerismo y formación. Tiene dos hijos sacerdotes, uno el referido y recién obispo. ¡Qué pena, he pensado, que no le hubieran nombrado obispo de Cádiz! Sin estridencias, sin amargores, pero estoy y mucha gente está deseando que el nuestro prospere y se lo lleven incluso a Roma.

Yo quisiera decir lo contrario, pero este señor no dialoga, se encierra con su cohorte y se le teme (mala cosa y propia de un dictador). No digo que él lo sea pero lo parece. Y además me vienen recaditos: "No te metas con la Iglesia, ten cuidado, que no sabes dónde te metes". Y yo respondo que no me meto con la Iglesia, sino con este señor, que no me gusta por lo que hace y cómo lo hace. Y, además, no dialoga, no recibe. Y, además, yo he criticado hasta a presidentes y ministros de Gobierno, porque estamos en una democracia. Y nadie, mientras yo viva, me va a callar cuando vea una injusticia o una conducta rarita.

Hace poco han salido en prensa y televisión los excesos del obispo de Oviedo echando a unas monjas de unos edificios y vendiéndolos luego. Es asunto del llamado Lumen Dei y unos dicen que sí y otros que no. ¿Por qué no se puede saber por qué echaron a las monjitas de Zahora, en Barbate, que tan buenísima labor hacían en aquellos campos? Una vecina le ha dejado gratuitamente una casa para que sigan allí. Pues sería obligación del mismo Obispado contar públicamente las razones... Y el asunto del obispo de Almería sale a la luz pública ¿por qué no? Si Jesucristo era el primero que ponía a parir a los escribas, levitas y fariseos ("sepulcros blanqueados, raza de víboras") ¡Anda que tenía pelos en la lengua nuestro admirable Jesucristo! Que además (un detalle demostrativo) montaba en un borrico, no en un caballo cartujano.

Sería capaz monseñor de hacer un referéndum entre todos los curas de la diócesis gaditana, con todo rigor, con una sola pregunta: "¿Estás de acuerdo con la política del Obispado y con el proceder de su titular?" Causaría expectación en todo el orbe y demostraría talante.

P.D. Mi enhorabuena a los habitantes del Obispado vecino de Asidonia Jerez. Os llega un hombre superinteligente, preparado y de buena casta, os lo aseguro.