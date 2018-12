Que un informativo tome vacaciones resulta sospechoso. Lo delata. No será tal. Toman vacaciones los magacines, los programas, los formatos de cualquier tipo. Los informativos permanecen al pie del cañón. De guardia. Combinando a los miembros de su equipo para unos cuantos libres mientras otros sacan los programas adelante. La 2 Noticias, que llegó el 7 de noviembre, se tomó vacaciones el jueves 20 de diciembre. Y eso después de venir de otras nueve semanas por cambio de etapa.

La medida desconcierta todavía más teniendo en cuenta que los otros dos programas diarios con los que se pretendía consolidar la parrilla diaria, Código final y Ese programa del que usted me habla no libraron ni el mismísimo día de Nochebuena. En el caso de Ese programa… llama la atención la insistencia con la que se vende que es en directo. A mí nunca me lo ha parecido. Lo cual no es un desdoro. Lo importante, a fin de cuentas, es que un formato funcione. Sea en diferido, falso directo o como al equipo de producción le resulte más eficaz. Ahí está el caso de Buenafuente, que se va a cenar a casa tras dejar su 'late' perfectamente acabado, con los buenos resultados que todos conocemos. ¿A quién importa que no sea en directo?

Avanzando un poco más en la cuestión. Todos estamos de acuerdo en que da gusto ver a Raúl Pérez en Late Motiv. Por qué en sus apariciones en Ese programa del que usted me habla parece más perdido que un pulpo en un garaje, sin un mínimo de articulación en el contexto. Qué más dará el directo, el semidirecto o el diferido cuando lo que importa es que el espectáculo fluya.

Lo de La 2 Noticias es diferente. No debía ausentarse por vacaciones porque los informativos, por definición, no lo hacen.