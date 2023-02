En las últimas décadas, cada vez más, la cultura va ocupando un lugar destacado en el desarrollo de las ciudades. Hasta el punto de que es utilizada de forma creciente como instrumento de renovación urbana. Sin duda una ciudad sin una oferta cultural mínimamente atractiva raramente será capaz de atraer -ni tan solo retener- a aquellos trabajadores que son necesarios para crear un tejido empresarial realmente competitivo. Por otro lado, es evidente que el barrio de Santiago posee desde hace ya muchos años una riqueza de alto valor patrimonial, histórico y social, capaz de forjar esta oferta. Aunque también es evidente que, por muy distintos motivos, esos valores hoy se encuentran en un serio peligro de desaparición. La consumación de este hecho sería, sin duda, una gran tragedia para la comunidad de este barrio pues un grupo social, un barrio, una ciudad que no sabe lo que tiene, ni de dónde viene; ni sabrá lo que quiere, ni sabrá a dónde va.

Para evitar que esto suceda, que estos valores se diluyan en el tiempo, sus vecinos deben asumir la idea de que para evitarlo es tan necesaria la recuperación de su ancestral cultura como la adaptación de esta a los nuevos tiempos. Compaginar y combinar ambas culturas, la pasada y la presente es, desde luego, una buena política para conseguir un barrio sostenible en el tiempo. Al menos esta es una fórmula que han empleado con éxito muchas ciudades europeas y por qué no va a funcionar, también, en el barrio de Santiago.

Por otro lado, tal y como ha ocurrido en otras ciudades, resulta vital para el éxito de esta empresa que los vecinos, las comunidades religiosas, las peñas, los comercios, las empresas…… entiendan que la participación de todos resulta imprescindible para llevar a buen fin este proyecto. Sobre todo, si va encaminado a revitalizar la comunidad y el territorio a través de la imaginación y de la reinvención. Es evidente, por tanto, que el barrio de Santiago tiene que regenerarse porque el mismo barrio lo desee y no porque otros lo sugieran. Lo que no quiere decir que no se necesite la colaboración de otros; Diputación, Ayuntamiento, Entidades locales, Institutos de enseñanza, Parroquia, Empresas, Negocios …. ya que cualquiera que busque estos fines en solitario está condenado al fracaso.

Con el objeto de potenciar esta política de participación la asociación 'Jerez por Santiago', a lo largo del año 2019, se puso en contacto con la escuela de Arte de Jerez de la Frontera y su dirección. Concretándose en estas reuniones que la colaboración entre ambas entidades podría ser muy positiva para los alumnos del ciclo superior de fotografía de dicho centro, así como para la comunidad de vecinos del barrio de Santiago, si dichos alumnos realizasen una serie de retratos fotográficos a distintos personajes del barrio. A unos serviría para practicar la enseñanza fotográfica que le impartían sus profesores y a otros para afianzar los lazos de participación ciudadana e iniciar con ello la tan necesaria conciencia de barrio. Desgraciadamente el Covid-19 llevó al traste la posibilidad de desarrollar esta propuesta.

Pasado el tiempo y las consecuencias de la pandemia, en el mes de mayo de 2022, estos alumnos dirigidos por los profesores Juan Manuel Morales, Carlos Beltrán y Leo Guarino realizaron unas prácticas de fotografía analógica consistente en la realización de una serie de retratos a un conjunto plural de vecinos del barrio de Santiago formado por bodegueros, camareros, cófrades, empresarios, pintores, cantaores, diseñadores, arquitectos... que posaron en la bodega Fernando de Castilla, en un patio de vecinos de la calle Nueva y en la misma plaza de Santiago. Los objetivos de los alumnos del ciclo de fotografía era el de conseguir unos retratos honestos y directos, que a la manera del fotógrafo neoyorkino Richard Avedon buscasen la esencia de cada uno los personajes que retrataban. Y el objetivo de la asociación 'Jerez por Santiago' el de inhibir y dar a conocer los valores culturales y humanos del barrio de Santiago, afianzar los lazos de participación entre sus vecinos y poner la semilla de una futura y amplia conciencia vecinal.

El resultado de dicha colaboración podrá verse en la exposición de los magníficos retratos que han realizados estos alumnos del ciclo de fotografía de la escuela de Arte de Jerez y que se expondrán en la sala de exposición de dicho escuela durante los días 14 de febrero a 7 de marzo de 8 a las 21:00 horas para todo el que quiera ir a verla.

Fruto de esta colaboración es también la mesa redonda que se celebrará el día 15 de febrero a la 19,30 horas en el salón de actos de esa misma escuela y en la que presididos por Luis Bilbao Romero, presidente de la asociación 'Jerez por Santiago', los vecinos del barrio Francisco de Paula Soto Guerrero, María Vega Soto, Sebastiana López Gandulla y Manuel Moreno Soto debatirán sobre pasado, presente y futuro del barrio de Santiago.

A ambos actos están todos ustedes invitados.