Velocidad en la sangre

Somos latinos. Nos guste o no. Bien es cierto que no nos acercamos (gracias a Dios) a esa desafección tan propia de otras culturas mediterráneas en las que todo vale. Somos, yo al menos lo diría así, latinos modernizados. Llegan las vacaciones y quien más y quien menos pondrá su coche rumbo a las vacaciones. Carretera y velocidad conforman un cóctel peligroso. Y es que tan suicida es ir a 180 como circular a 60 por una autovía. En ocasiones me pregunto por qué en España ni siquiera nos planteamos la posibilidad de suprimir la velocidad máxima en autopistas y vías de doble carril. Pues por una simple razón: para que fuera posible deberíamos tener la cabeza tan cuadrada como los alemanes y tener un sentido del respeto propio de las sociedades nórdicas. Cuando se monte en su coche y le dé por correr, aunque sea un poquito, compruebe de qué poco sirve cuando, por ejemplo, llegas a Madrid y en el atasco te ves, 50 metros atrás, al coche que adelantaste hecho un Fittipaldi cien kilómetros atrás. Disfruta la ruta. Aunque no sea fresca ni natural.