Insoportables días de viento estamos padeciendo en la ciudad. Todo vuela por Jerez, desde algunas prendas arrancadas de los tendederos por el Dios Eolo a cajas de cartón, papeles y las hojas no retiradas por los barrenderos tras las podas. El otro día una barredora pasó por mi barrio y levantó tal polvareda que la zona, a la vista, se parecía más al desierto de Atacama en plena tormenta de arena que a la calle de una zona urbanizada. Daban ganas de echarse un pañuelo a la cara, en plan expedicionario. El viento exaspera los nervios. Este 'viento de locos' no deja impertérrito a nadie. Los que somos nerviosos lo estamos aún más y quienes se jactan de su carácter cerebral acaban visitando el incómodo lado opuesto de su psique. Aún nos restan varios días de temporal y a estas alturas es de destacar que apenas ha habido percances graves, quizás porque todo lo que se tenía que caer o desprender ya lo hizo durante el pasado invierno. Esperemos no acabar muy 'volados' tras semejante castigo en forma de ráfagas, rachas y vientos sostenidos. Y es que esto no hay quien lo aguante.