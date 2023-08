Viajar, decía Montaigne, obliga a la mente a observar constantemente «cosas desconocidas y nuevas» y, con ello, a desarrollar lo que sabemos y reciclar lo que damos por sentado. Viajar enseña la otredad, y saca del encasillamiento a las mentes obtusas que consideran lo suyo como insuperable. Es, sin duda, una actividad que sana los horizontes estrechos y las políticas cerriles de quienes discurren por los nacionalismos excluyentes, como ya especulaban Baroja y Unamuno, entre otros.

Además de reducir el estrés, también expanden la imaginación y la creatividad, saliendo de la aldea en que vegetamos. Saquen el billete, si pueden, y móntense en el bus del conocimiento global que nos acecha. Hasta los neurólogos consideran que es bueno para reconfigurar y recablear el cerebro. Que, si es óptimo descubrir nuevos caminos ‘ad extra’, no lo es menos hacerlo ‘ad intra’. Los arreglos de dentro son tan importantes como los de fuera: abrir nuevos trazados en las neuronas, tan necesarios como el asfaltado de la calle Porvera. Porque viajar hace feliz, aunque el lugar se llame ‘cualquier parte’.

Emily Thomas sacó un espléndido libro, que recomiendo, sobre ‘El viaje y su sentido’ donde, de manera erudita, despliega un amplio repaso de la filosofía y de cuán importantes han sido los desplazamientos para el desarrollo de la misma y su historia. Hasta que los filósofos no se hicieron nómadas, el pensamiento permaneció entre las rejas de la limitación. Hay que salir como Colón, romper las fronteras de la obcecación mental y volar ‘Plus Ultra’ por encima de nuestras cabezas. De otro modo ¿cómo contarles aventuras a los nietos?

Hay por ahí muchas ideas sueltas que difieren de las que hemos recibido, y es bueno contrastarlas, siquiera sea porque las nuestras no se vuelvan absolutas y nosotros idólatras. Yo, por asuntos de cartera, me conformo con Valdelagrana, que es, sin duda, un inmenso paraíso de fauna diversa, sobre todo autóctona, para contrastarse uno y relativizarse en el otro. Me resulta tan suficiente como necesario. Tampoco está mal Benaocaz con sus aledaños, que te hacen pasar del mar a la montaña, como testimonio de la variedad que el cuerpo necesita para hacer acopio de sensaciones heterogéneas.

Independientemente del lugar y manera en que se haga, recomiendo hacerlo con amor y con la persona adecuada; de otro modo, los acéticos avinagrarían la cosecha del año con el consiguiente terror placentero. Hacer turismo se ha vuelto extremo cuando se hace acopio de sensaciones y vive experiencias límites, de hasta jugarse la vida, segregando adrenalina y deleite, como D. Quijote ‘cuando salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo’.

Se ha impuesto la idea de querer retar a la naturaleza, como si en ello encontráramos más sentido y fuéramos así más felices ¡Cuidado! No digo más. Yo, que no quiero desmerecer ninguna forma turística, aconsejo, sin embargo, la contemplación antes que el buceo con tiburones, el senderismo a la espeleología, la merienda con amigos al surf en las olas del Pacífico. Debe ser la edad, que ya viaja mejor por los espacios infinitos de la siesta, donde descubro el maravilloso destino de mis sueños hechos realidad.

No me hagan caso y decídanse a abrir nuevos caminos que aporten nuevas perspectivas a la claustrofobia de todos los días, ábranles paso a las neuronas encorsetadas y viajen, viajen por las regiones periféricas, por los senderos del Himalaya, por los densos bosques de su imaginación, con tal que su economía no quede hecha un Antártida. Si no pueden ir tan lejos, vayan al pueblo de sus raíces (que no sea Nueva Zelanda) y dejen que el guía del ayuntamiento les revele la última piedra que han desenmascarado los arqueólogos de Tarsis en Mesas de Asta o en el poblado de Dña. Blanca, tan cercano, tan fenicio y tan nuestro. Tampoco estaría mal un safari por los Toruños, y, de este modo, ayudar a conservar el paisaje y la fauna autóctona. Cualquier modalidad vale, si ponemos corazón y satisface el deseo por la búsqueda de aquello que nos despeja y deleita al mismo tiempo.

Aprender, sobre todo, a escudriñar ese otro aire que perfuma de manera diferente, esa otra cultura, que sin ir a la Polinesia (que también), saca del yo, encuentra el tú y crea un nosotros imprescindible: perfumes insólitos, olores embriagadores, músicas desconocidas y paisajes fascinantes. En cada momento de tus viajes pon a punto los servicios de tus sentidos, la vigilancia de tu mente y el latido de tu corazón; para que no pases nunca por las cosas y sean ellas las que queden inscriptas en ti.

Hay que dejarse obnubilar por los nuevos paisajes, embriagarse con los aromas desconocidos, revestirse de los sonidos descubiertos y bailar con la música de cada lugar. Sin creer que nada es mejor o peor que otra cosa, dejando la vara comparativa de nuestros prejuicios y apostando por la policromía existente de cuanto nos rodea. Quizá viajar así, conscientes, se convierta en una experiencia única e inigualable para contar. Felices Vacaciones.