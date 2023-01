El Villamarta tiene que vivir

C IERTAMENTE la cultura, y me refiero a la que se escribe con mayúsculas, es y debe ser un bien al alcance de todos, principio que además consagra nuestra vigente Constitución y no es menos cierto que salvo en aquella de acceso libre de los ciudadanos, deben ser los espectadores los que sufraguen, con el abono de sus localidades, los espectáculos que se programan cada día en cualquier rincón de España y en eso; nosotros aquí no somos excepción; por lo que se hace necesario, si las cuentas finalmente no salen; la cultura, la buena, es cara si lo que se ofrece al público tiene la exigible calidad; que alguien aporte lo necesario para posibilitarla…

Hace ya algunos años, gobernando los Populares, corrió por nuestra ciudad; como la pólvora; la especie de que por el lamentable estado de sus cuentas, estaba en situación de "quiebra técnica" nuestro emblemático Teatro Villamarta y eso provocó, entre otras cosas, que bastantes jerezanos, entre los que me encuentro - ni mucho menos todos los que debieran haber sido - acudieran ante la fachada de nuestro restaurado Coliseo en defensa de su continuidad como uno de los mas importantes foros de la cultura en Jerez, cuya supervivencia se veía amenazada por unas cuentas ruinosas…

Vendría después, con las Corporaciones del PSOE y sus diversos socios, la solución del problema, vía la creación de Fundarte, que hizo posible superar aquel momento de inflexión de la vida del teatro y que ha permitido llegar hasta nuestros días en que otra vez - "dichosas cuentas" - Villamarta presenta una grave situación en el necesario equilibrio de su contabilidad, según se ha conocido en el pleno municipal por lo que se vuelve otra vez a la "casilla de salida", como en el infantil juego del parchís - que por cierto disfrutan también no pocos de nuestros mayores - repitiéndose nuevamente un problema de no fácil solución pero que demanda, con urgencia, la adopción de medidas eficaces e imaginativas que permitan paliar este reiterativo y enojoso problema y eviten la quiebra del teatro, pues sabido es que los grandes espectáculos de cualquier género, la propia estructura de un teatro como el que aquí tenemos y desde luego su gestión, nada fácil y evidentemente compleja, suponen un costo inevitable, aunque todo cuanto permita algún ahorro será siempre necesario y bienvenido…

Seguro que, como en otras actividades, los extraños años y consecuencias surgidas con la Pandemia han incidido en los problemas económicos de nuestro coliseo y tal vez habría que partir de un planteamiento diferente, a partir de ahora, en el que el peso de los patrocinios y convenios con instituciones y empresas deberían contribuir a encontrar parte de la solución, aunque sin duda alguna, al igual que el Consistorio tiene la obligación de dotar a la ciudad de los necesarios y eficaces servicios públicos que la misma demanda, habría que ir pensando en que los propios presupuestos municipales incluyeran una significativa partida en apoyo al papel que el Villamarta desempeña, especialmente cuando la actual Corporación aspira a que nuestra ciudad sea declarada "Ciudad Europea de la Cultura" en el 2031…

Todo, antes de dudar siquiera que el Villamarta es parte muy importante de Jerez, pues otra cosa sería una evidente contradicción.