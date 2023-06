La razón por la que la Santísima Virgen María es Reina asunta a los cielos en cuerpo y alma se fundamenta, teológicamente, en su divina Maternidad y en su ocupación de colaborar en la obra de la redención del género humano al ser la Madre de Dios. Elevada a la gloria celestial, María, Reina de los ángeles, se dedica a la obra de la salvación para participar a todo hombre la felicidad que le fue otorgada por la gracia de Dios.

“La Beatísima María debe ser llamada Reina de todos los Santos no sólo por razón de su Maternidad divina, sino también porque cooperó íntimamente a nuestra salvación. Así como Cristo, nuevo Adán, es Rey nuestro no sólo por ser Hijo de Dios sino también nuestro Redentor, con cierta analogía, se puede afirmar que María es Reina de las familias. No sólo por ser Madre de Dios sino, también, como nueva Eva ya que fue asociada al nuevo Adán” (cfr. Pío XII, Enc, Ad coeli Reginam).

María es la Reina del cielo y de la tierra, de todos los mártires, por gracia, por ser la mujer elegida y designada por Dios para que fuese su Madre. Así como Cristo es el Rey del universo por naturaleza y por conquista y por ser Hijo del mismo Dios a través del Espíritu Santo.

Por ejemplo, el hecho de que Cristo sea Rey, María, que es su madre, es la reina-madre del Rey. Por lo tanto, es la Reina de nuestras almas.

En el Antiguo Testamento un Rey podía tener muchas esposas, pero sólo una madre. En este caso es Maria, la madre de Jesucristo Rey.

María es Reina del santísimo rosario, que da todo lo que posee compartiendo, sobre todo, la vida y el amor de Cristo. Esta es otra de sus grandezas.

La realeza de María es una consecuencia inevitable de la misión a la que fue predestinada por Dios. Y esa misión, que constituyó la razón de su existencia, la aceptó con total entrega: ser la de ser Madre de Dios y de nosotros.

En octubre del pasado año 2021, adquirí el compromiso personal dentro de la misión Lasaliana, de proyectar, fomentar, impulsar, dar conocimiento de la devoción a la Stma. Virgen, de la realeza de María. En mi caso desde el compromiso hacia Ntra. Sra. de la Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas.

Este compromiso lo termino ahora en este mes, como final de los diferentes artículos que cada mes he escrito en honor de la Madre de Dios. Esto ha sido recordado y conocido por nuestros cofrades jerezanos y el resto de la ciudad. Será el próximo 14 de octubre cuando se coronará canónicamente, si Dios quiere, la Bendita Imagen de la Virgen de La Estrella, Madre de Dios y Madre nuestra.

Durante casi dos años, con pandemia incluida, he tratado de escribir, a lo largo de este tiempo, sobre algo diferente pero dedicado a la Stma. Virgen, en especial a la de La Estrella. Y he intentado dar a conocer o divulgar para general conocimiento, desde temas de coronación a los costaleros de la Virgen. Desde donde parte la devoción a Ntra. Sra. de la Estrella en Jerez hasta el patronazgo de esta advocación del Instituto de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas. Desde mensajes cristianos sobre María, la Estrella que nos guía, hasta el tipo de culto a la Stma. Virgen. Desde los requisitos para una coronación canónica a los milagros de la Virgen. Desde la devoción a Ntra. Sra. de la Estrella hasta un artículo sobre el imaginero que realizó su imagen.

Todo ello con el único deseo y objeto de alabar a la Madre de Dios y fomentar su devoción y el amor hacia Ella y dando a conocer que la Virgen María sigue intercediendo y rogando continuamente ante Dios por nosotros, sus hijos, por todos: los buenos y los malos, los cristianos y los paganos, los judíos y los islámicos, los que la conocen y los que la ignoran, los que la aman y los que la desprecian.

Seguro que otras personas con más preparación, más cultura, más preparados en temas religiosos que yo habrán escrito muchas más cosas sobre la santísima Virgen y con palabras más adecuadas que las mías, pero como dije antes, no pretendo pasar como lo que no soy, articulista religioso ni orador ni catequista. Pero sí como persona que ha querido transmitir todo lo que siente por la Madre de Dios y sobre todo en estas fechas tan especiales de que falte tan poco tiempo, escasamente poca más de tres meses, para que se corone canónicamente la bendita Imagen titular de mi Hermandad, Ntra. Sra. de la Estrella.