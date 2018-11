Vivir en el centro

Da pena pasear por algunos enclaves del centro. No es nada nuevo. El nivel de degradación y abandono que se ha alcanzado en algunos puntos es más que evidente. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se culpa al Ayuntamiento de ello. Tiene su parte alícuota de culpa, por supuesto, pero no es el único responsable. Hay quien podrá achacarlo también a los promotores inmobiliarios, que en tiempos de bonanza acumularon propiedades que ahora les pesan como activos altamente tóxicos. También tiene su parte de responsabilidad, sin duda. Pero no hay que olvidar un tercer elemento: el propio ciudadano que ha huido del centro en busca de otras zonas residenciales. El éxodo lleva años produciéndose no solo en Jerez sino en toda España. Hay barrios históricos en las principales ciudades que se están salvando de la ruina por los pisos turísticos, aunque con el consiguiente riesgo que conlleva la turistificación. La despoblación del centro es un problema complejo que no se resuelve con el arreglo de dos plazas.