Cada día es más complicado entender determinados términos. Es como aquella moda producida siglos atrás en la corte española con los vocablos franceses. Como entonces, da la impresión de que si no usas determinados extranjerismos, estás fuera de onda o anticuado. Asistimos hoy día, quizás por la fuerza y la vehemencia con la que internet y la globalización ha entrado en nuestras vidas, a una moda por los extranjerismos, por vocablos que, sin aportar nada a la riqueza de nuestro castellano, nos torpedean a diario hasta el punto de que el idioma de las generaciones más jóvenes se acerca cada vez más al spanglish que a un correcto español. Entiendo que para estar al tanto de determinados asuntos, sobre todo en términos de informática e incluso redes sociales, hay que dominar un léxico, pero en la mayoría de los casos se recurre a palabros ingleses para describir acciones o circunstancias que se pueden describir perfectamente con nuestro castellano. Ojalá esta moda sea pasajera como lo fue la anterior, aunque mucho me temo que el spanglish nos acabará invadiendo si no hacemos algo.