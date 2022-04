Vuelve la Primavera

"Qué alegría de normalidad, tío". Esa fue una de las primeras cosas que escuché de uno de los amigos que me acompañaban este año en el Primavera Trompetera Festival, justo al entrar a la zona de conciertos habilitada en el Circuito de Jerez. Y no podía tener más razón.

Si bien es cierto que la antigua normalidad ha ido llegando poco a poco después de olas de coronavirus que parecían interminables, y que es algo que se ha podido comprobar en las calles, hacía falta vivir algo multitudinario para quedarnos tranquilos. En vísperas de Semana Santa se celebraba, después de su última edición posible en 2019, un festival que, desde su nacimiento en 2015, ha ido reuniendo en Jerez cada vez a más personas de todos los puntos de España.

Música, abrazos, besos y aglomeraciones de gente saltando al ritmo de la misma música y entregándose al artista que tocara son cosas que más de uno y de una necesitaba. Pura felicidad momentánea ante la diversión que llevábamos esperando más de dos años y que por fin se materializó en nuestra ciudad. A pesar de las semanas de lluvia, el sol salió para recibir a la primavera por derecho y dio paso a un fin de semana cargado de energía positiva.

Y es que, como he dicho alguna vez en estas líneas, la salud mental de muchos y muchas estaba empezando ya a desvariar. La cancelación de miles de eventos, la prohibición de acercarnos unos a otros y el temor constante a un posible contagio que pusiera en peligro a los tuyos se habían normalizado tanto que la tristeza diaria -como si no pasaran ya suficientes cosas- nos estaba consumiendo. Pero la primavera siempre vuelve y esta vez no iba a ser menos.

Y ahora, en Semana Santa, incluso los que no entendemos de fe ni de procesiones queremos que salga a la calle hasta el último paso. Hace dos años nos robaron la primavera, pero ha regresado para todos y las mentes deben volver a asimilar que, al final, siempre sale el sol. Qué alegría de normalidad, tío.