Del 'Waca' a la 'Tortura'

Decía un tema de Shakira: "Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que no creas más en mis promesas. Ay, amor, es una tortura perderte". La letra se la escribió Alejandro Sanz y con él la cantaba en 2005. Contaba la historia de una pareja en la que él le había sido infiel a ella, le pedía perdón y rogaba una segunda oportunidad. Con infidelidad o no de por medio, la situación que afrontan estos días Shakira y Gerard Piqué tras anunciar su separación es, valga la redundancia, una auténtica tortura.

La persecución mediática es equivalente a la sorpresa que generó la noticia de la ruptura hace una semana. Poco o nada hacía presagiar que esta pareja, nacida a raíz del Mundial de Fútbol de 2010, hacía aguas doce años después. ¡Qué Mundial aquel, cuántas alegrías nos deparó, aparte de la victoria de la Selección española evidentemente! También nos regaló a Casillas y Sara Carbonero, y aquel romántico beso en directo. Curiosamente esta pareja también está rota.

El Waka Waka de Shakira, himno oficial de dicho Mundial de Sudáfrica, reunió por primera vez a Shakira y Gerard Piqué, quien aparece en el videoclip del tema junto al resto de jugadores de La Roja. Durante la grabación, el futbolista le prometió a la cantante colombiana que jugaría en la final para volver a verla, lo que finalmente ocurrió, ya que España se llevó la copa. La euforia colectiva dio paso al amor; no ha sido ni será la primera ni la última vez.

Más de una década después y con dos hijos como fruto de su historia de amor, tampoco puede decirse que lo del futbolista y la colombiana fuera un calentón, que también. En otra de sus canciones, titulada con un inequívoco Me enamoré, Shakira entona: "Pensé: éste todavía es un niño. Pero, ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando (...) Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita". A los ojos azules de Piqué también hay varias referencias en su discografía reciente. Se ve que le gustaban mucho. Y la diferencia de edad entre ellos de diez años -cuando se conocieron él tenía 23 y ella, 33- siempre ha sido un tema muy comentado. Si hubiera sido al revés, como siempre, no se hubiera subrayado tanto.

El mal rollo entre Shakira y Piqué resulta evidente a estas alturas. Ni para escribir el comunicado que enviaron a los medios se pusieron de acuerdo. Él hubierapreferido algo más específico y hace semanas. Llevan ya tiempo -meses, dicen que tres- separados, pero todo apunta a que ella sigue enamorada y él ya ha tirado la toalla. Ahora toca ponerse de acuerdo, aunque sólo sea por los dos niños, de 9 y 6 años, que les unen. Por ellos los reporteros también deberían dar un paso atrás y practicar un poco de respeto a su inocencia. La 'Waka-ex pareja' está ya sentenciada y no hay más qué decir.