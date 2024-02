Es o no es buena la coincidencia de dos acontecimientos artísticos como son el Festival de Jerez que alcanza su XXVIII edición y la XIII del Off Festival de La Guarida del Ángel? A partir del 10 de marzo –ambas convocatorias culminan en la noche del día anterior (9)-, podremos tener noticias de los resultados. ¡Ojalá que todo culmine con el éxito que ambas empresas merecen por el esfuerzo puesto en su organización y en el que habrá de ser el desarrollo de la misma!. Expuesto lo que antecede es obligado incidir en la reseña de algunas de las actuaciones programadas así como los nombres de la mayoría de artistas que van a ser protagonistas de la XXVIII edición del Festival de Jerez, con cuarenta espectáculos, disponibles para sus distintos escenarios: Teatro Villamarta, González Byass, Sala Compañía, Palacio Villavicencio y Museos de la Atalaya. La Guarida del Ángel, en su sede de calle Porvenir brindará cada día el desarrollo de cuatro espectáculos. El baile adquirirá un especial protagonismo en ambos encuentros: el coliseo jerezano será una vez más escenario para que la cañaílla Sara Baras ponga de manifiesto sus dotes dancísticas-flamencas así como su elegancia y belleza, los dos primeros días del Festival -23 y 24 de febrero. La profesora y gran bailaora jerezana María del Mar Moreno estará en La Guarida del Ángel el viernes próximo, día 23, abriendo la programación de la referida empresa a partir de las cinco de la tarde. Ambos acontecimientos tendrán un abultado seguimiento artístico en las dos ramas restantes del arte flamenco: cante y toque de guitarra. Joaquín Grilo, Mercedes Ruiz, “Farruquito”, Luís Moneo, Rafael Riqueni, José Quevedo “Bolita”, “El Pele”, Juan Diego Mateos, José de los Camarones y un tan atractivo como amplio cartel que será clausurado el sábado 9 de marzo en Villamarta por Manuela Carrasco con “Siempre Manuela”, y Jesús Méndez como artista invitado.

Otro tanto ocurrirá en La Guarida del Ángel que, a María del Mar seguirán Macarena de Jerez, Carmen Herrera, Chiqui de Jerez, Marian Jiménez, Manuela Carpio, María Vargas, Juana la del Pipa, Diego del Morao, Capullo de Jerez, Eva del Cristo, Alberto Sánchez “El Almendro”, Antonio Reyes y Manuel de Cantarote, responsable éste último de poner término a la XIII edición del Off Festival de La Guarida del Ángel, el 9 de marzo a partir de las once de la noche. Claro que antes de todo lo expuesto, lai segunda jornada de la anual convocatoria, la correspondiente al día 24, a partir de las once de la noche ofrecerá su actuación Luís Fernández Soto “El Zambo”, a quien la organización, presidida por Mario González, ha tenido el acierto de dedicar la XIII edición del Off Festival de La Guarida del Ángel.

En el citado local de calle Porvenir y a modo de prólogo del estival, el jueves, día 22, a partir de las nueve de la noche, será ofrecido un recital poético guitarrístico titulado Tauroflamencura poética en el que tendré el placer de tomar parte con el respaldo guitarrístico de dos jóvenes y virtuosos profesores de guitarra como son Isaac Moreno y Davinia Ballesteros a los que agradezco de ante mano su entrega, así como al director del Festival y del recinto, Mario González por su invitación .