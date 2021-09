A lo mejor, la vida sigue de forma distinta a lo que desearíamos, pero sigue para los que estamos, claro está. La semana pasada os hablaba de José, el niño que daba abrazos de gol, pero ésta hay que seguir escribiendo, porque la vida sigue. Podríamos hacer un alto en el camino, por supuesto los duelos existen y son necesarios pero, tarde o temprano, hay que continuar.

En estas semanas, meses incluso, estamos asistiendo al final de algunas carreras deportivas impresionantes. Vimos nacer como jugador de baloncesto al llamado Pau Gasol en aquel mundial junior de Portugal. Años después, como su hermano Marc, fue capaz de hacerse grande a pesar de la sombra de Pau y, en estas semanas, estamos asistiendo al ocaso, al final de ambas carreras baloncestísticas prodigiosas.

Unas veces es el inexorable paso del tiempo, que te hace perder cualidades, ayudado de la fuerza y talento de una o dos generaciones posteriores las que acaban con tu carrera deportiva. En otras ocasiones, un accidente, se cuela sin querer y precipita tu final. Wayne Rainey y Mick Doohan, tras una caída, se vieron obligados a abandonar sus carreras. Algo similar aunque menos grave (Rainey se quedó parapléjico en silla de ruedas) le está sucediendo a Marc Márquez, el hombre que había acabado con el mito de Valentino Rossi, que parecía tener al alcance de la mano todos los records del motociclismo, pero que una caída lo ha convertido en uno más de la parrilla.

¡Y la vida sigue! Un día te sientes poderoso, dos suspiros después tus hijos te superan. No hay mucho más. A partir de ahí depende cómo luches por lo que te queda. Hablaba Pau Gasol que todavía está pensando si juega alguna temporada más o no a baloncesto o si por el contrario se centra en otros proyectos que se le están planteando, sobre todo a través de la fundación Hermanos Gasol. Rafa Nadal, que quiere estirar al máximo su carrera, pero que a día de hoy está muy condicionado por una nueva lesión, hace años que puso en marcha en su tierra natal una academia de tenis que lleva su nombre y que pretende ser referente mundial para la formación de jóvenes jugadores de élite.

Es difícil, sobre todo si has sido una persona de cierto éxito, adaptarse y sobrellevar la decadencia personal, pero ahí reside la clave. Encontrar un cierto equilibrio, si fuera posible disfrutar, del momento que te toca vivir. Por ejemplo, me maravilla cuando los domingos veo a mi padre contar las fichas de dominó para decidir si cierra o no. En esos momentos, toda su grandeza vuelve a estar presente, ofreciéndome su protección y seguridad. A continuación vuelves a descubrir que ... la vida sigue.