Será porque me duele la piel por ti, porque se me abren las heridas al recordar que es una enfermedad genética, poco frecuente e incurable hasta la fecha. Será porque todos los que te queremos nos vendaríamos el cuerpo y venderíamos nuestra piel. Por ti y por todos los que nos dais alas. El pasado 25 de octubre se celebró el Día a Internacional de la Piel de Mariposa y en esta ocasión muchos artistas se han puesto en vuestra piel bajo el mensaje #YoVendoMiCuerpo. Gracias a esta magnífica campaña de la Asociación Debra muchos han conocido qué esconden las vendas y el temor de esos padres a una simple caída. La fragilidad de vuestros cuerpos contrasta con la fuerza de vuestras miradas y las ganas de vivir. Las vuestras y las de las familias que os arropan. Ejemplos para todos porque no he visto mayor amor que el de tus padres, el de tus abuelos, tíos, primos... A pesar de la distancia, del demasiado tiempo sin poder darte un abrazo, hoy me vuelvo a poner las alas y también #YoVendoMiCuerpo por ti.