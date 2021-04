ZEPA-Jerez

Ho lo que es lo mismo Zona de Especial Protección de Aves en este caso Urbanas. Esta es la propuesta que el grupo municipal Ganemos llevará al próximo pleno municipal para aprobar una iniciativa que lidera la Plataforma para la Conservación de las Aves Esteparias y sus hábitats en Andalucía para la defensa y protección le las colonias de cernícalos primillas (Falco naumanni) como especie catalogada "vulnerable".

Se solicitará la declaración de ZEPA para las colonias ubicadas en el núcleo urbano de Jerez de la Frontera. En diversos lugares de la ciudad tanto edificios religiosos como civiles anidan estos pequeños halcones muy ligados a la presencia humana en nuestra urbe desde tiempos inmemoriales. Mechinales, huecos en la muralla, maceteros ,toda esta variedad de lugares son aprovechados por estos simpáticas rapaces cuyo declive en los últimos años ha sido dramático. Muchos son los factores que inciden para esta disminución tan brutal de la especie. La competencia de grajillas y palomas domésticas por los escasos lugares de nidificación es un factor clave y a pesar del esfuerzo de muchos particulares que altruistamente colocan nidos artificiales específicos para las primillas, estas no acaban de remontar en la ciudad.

Y otro problema, no menos importante es la falta de alimento .El uso de pesticidas, la desaparición de setos, la roturación excesivas de tierras y el alejamiento de las zonas de alimentación no ayudan precisamente. En los últimos cincuenta años la ciudad se ha extendido y ha multiplicado la superficie urbana por cerca de diez. Imaginemos que hasta hace poco, por ejemplo en la zona Oeste de la ciudad terminaba en la ermita del Calvario. Actualmente las grandes superficie cubren lo que eran antes los "comedores" de la especie y a estas avecillas no les renta el esfuerzo de ir a buscar comida tan lejos.

Esperemos que iniciativas como la que se llevará al pleno municipal nos hagan no perder a esta simpática rapaz como entrañable vecina de nuestros hogares.