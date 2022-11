Zambombas carnavalizadas

Hace unos días, por primera vez, he escuchado la definición que quienes se preocupan por presente y futuro de nuestra tradicional Zambomba; que intentan que no se nos vaya de las manos y se degrade de tal forma que, al final, acabemos perdiéndola en beneficio del negocio, - que no habría por qué - dan a esta tradición jerezana; que según la Junta con su política compartimos con Arcos; y que no es otro que "Carnaval" navideño pues opinan que su actual masificación nos ha llevado a "carnavalizar" una tradición, una fiesta, una manera de vivirla y sentirla aquí en Jerez que por años y por desgracia va perdiendo su esencia peculiar y única; algo inevitable por otra parte por la evolución de las costumbres, pero no tanto; para asemejarse más si cabe a lo que por las calendas de Febrero ocurre en la vecina Cádiz con su singular e irrepetible Carnaval, cuando una auténtica muchedumbre acude a la Capital para participar en ese jolgorio callejero conde Coros, Comparsas, Chirigotas y Romanceros convocan en calles y plazas a gentes llegadas de todos los rincones de la provincia y "allende" los mares; es decir de puntos muy lejanos, cuyos habitantes están deseosos de vivir la fiesta gaditana por excelencia y participar en ella en las calles, no solo como espectadores o figurantes sino como elementos imprescindibles de dicha popular fiesta…

Y eso, en aras del negocio; legítimo sin duda; es lo que Jerez está permitiendo, aún con sus tímidas recomendaciones y prohibiciones municipales de unos años a esta parte con su típica y tradicional celebración de su manifestación navideña llamada y conocida como Zambomba, aunque en lugares ajenos a nuestro pueblo, especialmente en Sevilla, le llamen, para más inri, "zambombá", con acento en la vocal final que a quién esto escribe le hace rechinar los dientes…

Y es que de esa peculiar manera de vivir y exaltar la Navidad; no lo olvidemos, el Nacimiento del Hijo de Dios; hemos pasado también aquí a una masiva presencia de forasteros que, vaso o catavino en mano, van de una calle o plaza a otra, buscando esa multitud que ni canta siquiera coplas de Nochebuena y que solo desea "noveleramente" conocer algo de lo que muchos hablan, aquí y en otros lugares, que de reunión de vecinos y familiares, en torno a una fogata, ha pasado a convertirse en una callejera manifestación social, eso sí, en torno especialmente a la "bebida larga" que deja buenos réditos en las cajas registradoras…

Por supuesto, no es que esté mal buscar la proyección de algo tan genuino y jerezano como la "Zambomba" y a través de ese crecimiento y consolidación, que evitará su definitiva pérdida; como a punto estuvo de ocurrir, en los años sesenta del siglo pasado; época en la que pervivía tan solo en contados "patios de vecinos" y por supuesto procurar que los negocios de hostelería, incluso hoteles y establecimientos ligados al turismo, logren con su fomento un legítimo beneficio, pero ello no debe llevarnos a adulterar de tal manera este jerezana fiesta navideña que en último mes del año pone a nuestra ciudad en el foco, en buena parte de España y no digamos de la provincia, que al final la perdamos…

Así que Zambomba si, preparando la inmediata Navidad. Zambomba con los tradicionales villancicos, los pícaros y antiguos romances y las viejas coplas de la nochebuena. También, Zambombas con los amigos y con los vecinos, allí donde sea posible. Zambombas en la calle, alentando a quienes se acerquen a participar de verdad, aunque no sepan las letras - que eso es fácil de superar cuando el corro de gente ayude a que todos se integren - lo que contribuirá a mantener la auténtica esencia y sentido de una fiesta tan nuestra como jerezana, pero no una abigarrada multitud en pos de las bebidas, que pasa olímpicamente de contribuir a una tradición tan jerezana…

Y si se llevan a cabo en otros lugares, no pongamos objeciones a su inevitable proyección sino procuremos que no se desvirtúen de como deben ser, enseñando a los que no saben…