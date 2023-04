Mi madre siempre se entregó a sus hijos, trabajaba, cocinaba, limpiaba su casa y mantenía anímica y económicamente a su familia. Pero en Semana Santa era capaz de almidonar y planchar varias túnicas nazarenas, cuatro del Prendimiento y una de la Buena Muerte. Entre sus labores todavía sacaba tiempo, para que sus hijos varones pudieran salir inmaculados, entonces las mujeres eran supuestamente seres imperfectos para poder vestir la sagrada túnica nazarena e incluso jurar los estatutos de la venerable y santa hermandad. Para que pudieran lucir las túnicas mejor planchadas de todo el cortejo aunque su devoción íntima no fuese la de ellos, pero si eran por los que ella luchaba y si tenía que dar su vida como Jesús la daría.

Mi madre si era una súper mujer ella creía en Dios por encima de todos los curas, la política de la iglesia y todo lo que le echaran encima, era devota de Jesús Nazareno y ni ningún iluminado a su servicio la iba a alejar de sus firmes convicciones, ni las horas de plancha a altas horas de la madrugada de las sagradas túnicas nazarenas del bendito Prendi le producían desmayo, siempre hacía el trabajo sin ningún pero, sin ningún desfallecimiento, algo que recuerda a nuestra 'Momá Desamparo'. Era una mujer justa, que quedó desencantada con muchos que con un movimiento de manos todo lo convertían en santo. Ella confiaba en su familia y lo que le habían enseñado desde niña, se justa y nada más tendrás que temer.

Pues igual es nuestro padre Jesús del Prendimiento, solo con mirar su cara, solo con pararse en sus manos, solo con observar a Majaceítes y Candilejas que no quieren ni jalar de sus santas manos o San Pedro con esa mirada al cielo en vez de mirar al nazareno, creo que si la iglesia quiere ser justa es mejor que mire más a los siglos de arte, es fácil para un católico ser bueno observando a las imágenes santas de Jesús y su madre.

Y escribo esta introducción, porque después de este raro Miércoles Santo, por no decir fatídico, si el obispo monseñor Rico Pavés, que parece un hombre culto y equilibrado, no llega a comprender lo que el Prendi representa para Jerez de la Frontera y toda la Semana Santa de Andalucía, regresaremos a otros años de cambios de cerraduras y a un enfrentamiento que jamás se solucionará.

En más de cincuenta años creo conocer a la hermandad, solo han sido de tolerancia nada de aceptación, siempre que 'los Borjas' paguen y 'los Malenos' canten, pero solo hasta que a 'los Borjas' les apetezca, hasta que regresen a sus olvidados palacios medio derruidos, solo habitados por un corto periodo de tiempo en el tristemente olvidado centro de Jerez de la Frontera.

O cuando otros 'Borjas' desde sus balcones en sus palacios de Sevilla le dictaminen, que llamarle Prendi, mientras ellos llaman a sus devociones como si fuera un dogma de fe Cachorro, Concha, Jorobadito etc., es faltarle el respeto, incluso apoyados por muchos eclesiásticos locales que no saben que están en Jerez, que incluso a lo mejor ni les apetezca ejercer en esta ciudad, ven todo malo, mientras en su eterno peregrinar a Sevilla acompañados por sus adeptos capillitas todo lo consideran cercano a la perfección. Pues deben saber que el Prendi de Jerez es insuperable, ninguna hermandad de España le hace sombra por muchas bocachas apaga llamas que desfilen en sus cortejos, ni por muchas infantas que presidan sus salidas procesionales.

Son los lunares blancos y rojos de sus devotos jerezanos los que lo hacen grande, jamás han podido con su fuerza. Tanto que se habla hoy en día de Lola Flores y que sus nietos la llamaban olé. El Prendi representa el olé de todas las Semanas Santas, es el más gitano, es el más guapo y sus manos aunque masculinas, son las más suaves de toda la pasión de Cristo mundial.

Está a punto de hacerse con la sociedad la inteligencia artificial, incluso está por llegar la carta blanca para quitar genes que no les interesen a los padres. A lo mejor piden erradicar los genes artísticos, el de las de las personas desprendidas, el de los suavitos como se habla en algunos documentales, a lo mejor muchos padres no querrán que su hijo dé la mano de forma delicada. Quizás en un futuro cercano nuestro Prendi no podría ser esculpido, pues tendría que ser un hombre con manos fuertes, con imponentes nudos como las más inmensas sequoias americanas, probablemente nadie casi seguro quisiera tener un hijo 'Maleno' y sí un 'Borja"'.

Por cierto no he visto a ningún 'Borja' llamar a su hijo Jesús del Prendimiento y sí a muchos 'Malenos'.