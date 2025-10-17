"Ah, ¿pero es que hay motos este fin de semana en Jerez?"

El Mundial de Superbike, la prueba de velocidad motociclista más importante del mundo por detrás del Campeonato del Mundo de MotoGP (y que también pertenece a Dorna Sports), se decide por tercer año consecutivo en el Circuito de Jerez. Este fin de semana (17, 18 y 19 de octubre), el trazado andaluz acoge la última prueba ('round' lo llaman en WorldSBK) de la temporada con tres títulos por dilucidar, empezando por la categoría principal en la que Toprak Razgatlioglu (BMW) y Nicolo Bulega (Ducati) se juegan la corona: el turco busca su tercer entorchado y el segundo consecutivo con la marca alemana, mientras que el italiano aspira a estrenar su palmarés en SBK. Además, también están en juego los cetros de Supersport300, con el español Beñat Fernández como máximo favorito, y el Mundial Femenino con las también españolas María Herrera y Beatriz Neila.

Ni por asomo, Superbike tiene la repercusión mediática ni el impacto económico que deja tras de sí el Gran Premio de España de Motociclismo, que cada año tiene un retorno monetario superior a los 30 millones de euros en Jerez, la comarca y del que incluso el resto de la provincia se ve beneficiado. No hay cultura motera de Superbike en España. Las audiencias y el escaso respaldo de público en los circuitos son una prueba palpable. WorldSBK no mueve multitudes, aunque en otras zonas como Países Bajos, Alemania o Reino Unido sí tiene un predicamento superior.

Ahora bien, una cosa es que el Mundial de Superbike no tenga el tirón de MotoGP y otra bien distinta que pase prácticamente de puntillas y 'sin pena ni gloria' por la ciudad. De las carreras que cada año se disputan en abril-mayo en el trazado de la carretera de Arcos todos tenemos conocimiento; de este certamen que también mueve a una gran cantidad de personas en el paddock entre pilotos, mecánicos, patrocinadores y equipos, la información es casi nula, empezando por la institucional...

El Ayuntamiento (y Diputación y la Junta) tiene que soportar, normalmente vinculado con MotoGP, el canon para recibir esta carrera que desde 2023 es final de trayecto del campeonato, pero la promoción es inexistente. Basta con darse una vuelta por el centro de la ciudad, ni un triste cartel. Es más, una simple visita al portal web del consistorio (jerez.es) es suficiente para comprobar que el Mundial de Superbike brilla por su ausencia.

En el banner principal de la publicación podemos encontrar información sobre la tercera edición del Rabanito Festival, la Feria de la Economía, el Festival Nacional de Fotografía o la Candidatura de Jerez 2031 a la Capital Europea de la Cultura. De la prueba de Superbike, ni rastro. Por eso no es de extrañar la conversación que tuve hace unos días con unos amigos que me decían de quedar a almorzar el sábado. Ante mi respuesta negativa comentándoles que estaría en el Circuito y, con cara de sorpresa, me cayó la pregunta: "Ah, ¿pero es que hay motos este fin de semana en Jerez?"...