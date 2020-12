Este escrito será el último antes de que la Nochebuena se haga presente y, de una manera u otra, con más o menos familiares, ustedes celebrarán la Navidad deseándose, no lo mejor, sino que esto que tenemos, acabe cuanto antes y podamos mirar con decisión al futuro. Porque ahora mismo, con estar vivo, con no tener que acordarnos de los que se fueron porque, afortunadamente, no los hemos tenido que despedir en la distancia, ni pensar en que muchos están confinados, asintomáticos, en cuarentena o, lo que es peor, en una cama del hospital solos y entubados, es para darle gracias al que, esa noche, nació en Belén. Ese día hay que dar más gracias que nunca porque estamos aquí, más o menos, tirando. Por eso, creo que este año nuestras felicitaciones van a ser de corazón y no como siempre han sido, por el mero hecho de felicitar porque era el tiempo y la hora. Ha sido un año trascendente en la vida de todos; un año que no debemos olvidar por lo que ha sido, por lo que nos ha venido encima y, desgraciadamente, por lo que hemos tenido que aguantar por culpa de unos gobernantes que han estado a lo suyo, buscando beneficio en el mal de los demás. Pero como es hora sólo de buscar el tiempo donde los deseos se cumplen. Yo les deseo lo mejor, que no es ah,ora mismo, otra casa que estar sanos. Ya vendrán momentos de anhelar algo menos necesario. A mí, la primera felicitación me ha llegado, como ha ocurrido en los últimos años, en forma de un almanaque bellamente realizado por Ana Domínguez, una joven diseñadora jerezana que sabe muy bien lo que hace y, además, lo hace lleva a cabo exquisitez, sensibilidad y mucha razón artística. Un calendario que está lleno de inquietudes y bellas circunstancias estéticas como adivinando el tiempo necesario que anhelamos. Con el alma que encierra el almanaque de Ana Domínguez, yo les deseo mucha salud. Nada más y, desgraciadamente, nada menos.