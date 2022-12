50 años de dos grabaciones de Antonio Gallardo

F UE en 1972 cuando el siempre añorado amigo Antonio Gallardo Molina, en unión de los integrantes del que fuera popular y aplaudido grupo "Los Faraones", se plantó en Madrid para de la mano del sello discográfico Polydor dar forma a dos grabaciones discográficas (LPs) interpretadas por el referido grupo, creación del poeta, letrista y autor teatral -antes artista de la fotografía, nunca reconocida con amplitud esta actividad, quizá porque su popularidad le llegó a través de letras de cantes y canciones que popularizaron las voces de La Paquera y Lola Flores entre otras-. Se cumplen pues 50 años de aquella aventura y recordando la figura del autor jerezano, así como las de los hombres -jóvenes todos ellos- que le acompañaron, quiero dedicar hoy este comentario.

El primero de los dos discos que llegó a Radio Popular de Jerez, emisora de la Cruz Vieja en la que ejercí como locutor por espacio de más de treinta años, fue "Los Faraones" de Antonio Gallado y el segundo, "La misa de Andalucía"; interpretado el primero por Antonio Ramírez "Gómez de Jerez", Lorenzo Gálvez "Ripoll", Luis Paulera, Pepe de Joaquina, Moraíto de Maora y Moraíto de Ramona, con la colaboración de Diego Carrasco (en aquellos años conocido como Tate de Jerez). Los temas: sevillanas, bulerías, tangos, rumbas y otros aires festeros. En "La misa de Andalucía", salvo Pepe de Joaquina volvieron a intervenir todos los reseñados. Como productor de ambos trabajos figuró el malagueño -vecino de Jerez en aquellos años-, conocido autor teatral y letrista, Ignacio Román.

He querido destacar el trabajo de "Los Faraones" y de su mentor, Antonio Gallardo, por considerar la proyección de grupo y autor más mediática que el siguiente tema teatral, al que Antonio dedicó tiempo y esfuerzo para una producción pública no tan abundante como la de letrista, pero, como su estreno en dicha materia tuvo lugar en 1972, es igualmente aplicable el hecho de conmemorar así mismo el 50 aniversario de su aparición en escena, siendo dos primeras obras cortas las que representamos en la anterior sede de la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras. "Noche de luna nueva" y "El anuncio" fueron sus títulos. Con ocasión del estreno, Antonio Gallardo remitió a los medios de comunicación, con el título de "Autocrítica", un texto que, extractado quiero ofrecer en este trabajo como homenaje a su memoria. El texto, a grandes trazos viene a decir lo siguiente: "Esta noche me expongo de nuevo a la pública opinión. Ustedes son así de condescendientes. De otra manera mi audacia no llegaría a tanto. Y es que, desde hace algún tiempo, las cosas me vienen rodando muy bien. Es decir: que no he ganado ni una sola peseta. Desde luego, sin la ayuda de Milagros, Pepe y el Grupo de Actores de Radio Popular de Jerez no me hubiese metido en estos líos. A continuación Antonio ofrecía a lectores y oyentes una sinopsis de ambos textos para cerrar de la siguiente manera: "Por favor: a los actores tóquenles las palmas. Se lo merecen todo. Y yo merezco muy graves amonestaciones por intentar, una vez más, ser profeta en mi tierra".

Antonio Gallardo Molina escribió otros textos teatrales: "El público" fue un monólogo que interpreté en Jerez -Salón de la Caja de Ahorros de Jerez en Plaza de las Marinas- además de en San Fernando, Cádiz, La Línea y Los Barrios, respaldado por la citada entidad crediticia. La última obra que el siempre recordado Antonio Gallardo Molina puso en mis manos -con el deseo de que la interpretáramos mi mujer, Milagros y yo, "Juego de dos para tres", llegó tarde y ahora reposa, como su autor, en el recuerdo de quienes le quisimos y admiramos.