El día 2 de marzo próximo, en las instalaciones bodegueras de González Byass, a partir de las 23,00 horas, como destacada figura de lo programado por el Teatro Villamarta y Ayuntamiento de Jerez con la colaboración de la Diputación de Cádiz para el 27 Festival de Jerez, el denominado ciclo "Toca Toque", tendrá por protagonista al aplaudido guitarrista jerezano Gerardo Núñez, con su concierto titulado "45 años en los escenarios".

Para los aficionados de mi generación, Gerardo ha sido un brillante guitarrista que siempre supo arrimarse allí donde la música le llamaba desde sus más arcanos secretos. Fue, es y continuará siendo un extraordinario profesional del toque flamenco que quiso y pudo ampliar sus conocimientos musicales compartiendo trabajos con intérpretes de otros modos y mundos creativos. Solista de primera fila ha protagonizado diversos trabajos discográficos así como aquellos otros compartidos con la música jazzística a través de Chano Domínguez, Michael Brecker, Jorge Pardo y otros. Recuerdo una de sus primeras intervenciones discográficas -si no la primera-, ejerciendo de segundo guitarrista -el primero lo fue y continuó siéndolo durante años, Manuel Fernández Molina "Parrilla de Jerez" en la primera grabación de la ya histórica serie de la Caja de Ahorros de Jerez-Cátedra de Flamencología, "Así canta nuestra tierra en Navidad".

Coincidí con Gerardo Núñez en diversos encuentros -pudieron ser más pero su marcha a Madrid no los posibilitó-, siendo uno de ellos el que mantuvimos en Sanlúcar de Barrameda-Bajo de Guía, hasta donde me desplacé para entrevistar a éste y a su mujer, la bailaora Carmen Cortés, a fin de insertar el contenido de la conversación en mi programa de Onda Jerez T,elevisión, "A compás". Otro encuentro se produjo en Trebujena -aquí como espectador- a fin de asistir a uno de los conciertos mixto -flamenco y otras músicas-organizado por Gerardo. Con posterioridad me llegaron noticias del buen resultado de aquella experiencia trebujenera. La Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces de Jerez le hizo entrega del Premio Nacional, en cuyo encuentro coincidimos él como ganador y yo como coordinador y presentador del acto. Gerardo ha conseguido otras bien ganadas distinciones: premio Flamenco Hoy, VI Premio Demófilo, Giraldillo en la Bienal de Flamenco de Sevilla, Premio de la Crítica Alemana, etc.

Otra cualidad que honra al concertista es el hecho de destacar en cuantas ocasiones puede las diversas colaboraciones recibidas de compañeros músicos, productores, técnicos… el percusionista Cepillo, colaborador con Gerardo Núñez en los cursos organizados por éste y su mujer, Carmen Cortés; al percusionista Cepillo le tuvimos

de colaborador Sandra Rincón, Juan Zarzuela, Miguel Salado, Bernardo Parrilla y quien les comenta en el trabajo discográfico de la serie Flamenco y Universidad dedicado al gran poeta granadino Luís Rosales. Otros artistas colaboradores con Gerardo, lo mismo en directo que a través de grabaciones son Paolo Fresu, Pedro Sambeat y Mariano Díaz, trompeta, saxo, piano y el bajista Pablo Martín.

Así, entre conciertos, grabaciones, cursos, etc., Gerardo Núñez, respaldado siempre por Carmen Cortés como esposa y compañera en lo artístico, estará protagonizando el día 2 de marzo, en González Byass, su concierto "45 años en los escenarios", como uno de los actos relevantes del ciclo "Toca toque", de la 27 edición del Festival de Jerez.