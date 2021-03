La asignatura pendiente del cristiano

Me decía un buen amigo: "A veces los cristianos nos regalamos el oído y perdemos el tiempo hablando de las mismas cosas". Y argumentaba su sentencia puntualizando las ocasiones que olvidamos al prójimo en esta encrucijada ególatra. Creo que no le falta razón. Ciertamente nos gustamos demasiado cuando endiosamos nuestra conducta. Podemos caer en el error de creer saberlo todo, deleitarnos con nuestros edulcorados alegatos para, finalmente, mantenernos en nuestro egoísmo y descartar al que no interesa. Conocemos los conceptos, las reglas y deberes… pero una cosa es la teoría y otra la práctica. En consecuencia, reconozco que no siempre resulta fácil la respuesta que Jesús ofreció a Mateo; "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:36-40). ¿Amar al prójimo? Sin duda, esto está dicho y escrito para que lo llevemos a la práctica. Y me viene entonces la duda de si hablar a los hombres de Dios o mantener la esperanza en seguir hablando a Dios de los hombres; esto es rezar. Decía San Agustín de Hipona que "cuando pienso en mí mismo advierto que no soy nada; sin embargo, si me comparo..." Algo que me conduce a un posicionamiento cicatero y algo peligroso.

La gran asignatura pendiente, al menos para el que escribe, sigue siendo la empatía. Ponerse en el lugar del otro cuesta, sobre todo, cuando los polos son muy opuestos. Bosquejar siquiera el rostro de Jesús en el prójimo se me presenta como una engorrosa ecuación. Pero así lo proclamó Jesús. Por tanto, si bajamos al fango de esta vida terrenal, resulta que debo amar al que no piensa como yo. Me pregunto si todavía la sociedad, aquí y ahora, está preparada ante semejante revelación. ¿Aplicamos el principal mandamiento de Dios en nuestra vida cotidiana? Hoy se observa demasiado ruido, odio y resentimiento entre los que se agarran a un pensamiento ideológico, entre las distintas corrientes políticas, los que se creen mejores por pertenecer a una iglesia idealizada a su antojo o, simplemente, entre los que no piensan iguales. Y unos discriminan a otros en razón de su alcance ideológico ("Tú, que no eres de mi religión, contigo no hablo", "Tú, que no piensas como yo, no mereces la pena", "Tú que eres de izquierdas…","Tú que eres facha…") Hoy como ayer, los samaritanos y los judíos constituyen rivales irreconciliables. Sin embargo Jesús no hacía distinciones. Y sigue siendo nuestra asignatura pendiente reconocer su rostro en el prójimo, por mucho que nos cueste. Así podremos presumir de ser cristiano-romano-practicantes…y tolerantes.