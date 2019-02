La ausencia

La ya de por sí estrambótica historia del parque comercial Luz Shopping vivió ayer otro capítulo antológico. Todo transcurría según lo previsto. No se esperaba que hubiera unanimidad pero el gobierno confiaba en sacar adelante la modificación puntual del Plan General para empezar a resolver el entuerto del enclave comercial, cuya parte central es ilegal porque su planificación urbanística fue tumbada por la Justicia. Sin embargo, a la hora del recuento, y sin que antes nadie lo advirtiera, saltaron las alarmas. 13 votos a favor; no era suficiente; faltaba uno. Las miradas se posaron en la bancada de Ganemos. Minutos antes, Elena Rodríguez había salido por temas laborales y no le dio tiempo a volver . Es habitual que los ediles salgan durante la sesión pero una ausencia temporal nunca había tenido tanta trascendencia. Por ello sigo sin dar crédito a lo ocurrido en el pleno de ayer en un asunto tan delicado y complejo como este donde hay tanto en juego. El percance tiene solución pero la imagen dada no.