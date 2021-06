De ausencias

El viernes pasado se inauguraba en la Sala Pescadería de Jerez una magnífica exposición de Eduardo Millán, un joven pintor jerezano en posesión de un lenguaje claro, definidor, elegante y lleno de sabias estructuras compositivas. Todo perfecto; una muestra totalmente necesaria en una ciudad que es, ahora mismo, uno de los centros pictóricos más ciertos de cuantos existen en España y que, por culpa de esos misterios existentes, posee unas carencias expositivas manifiestas. No es lógico que habiendo tanto como hay, con artistas jerezanos en las más altas consideraciones, con un número extraordinario de grandes hacedores, no se vea una lógica correlación con el dinamismo expositivo. Tampoco es lógica la clara apatía de nuestros gobernantes hacia los importantes eventos culturales que acontecen en la ciudad; máxime cuando Jerez tiene la intención puesta en ser Capital de la Cultura Europea para dentro de unos años. Precisamente por eso, si se quiere que esa aspiración sea una realidad, los gobernantes municipales, deberían apoyar con la mayor fuerza posible tales acontecimientos. La exposición de Eduardo Millán es un espectáculo para los sentidos; una muestra de muchísimos quilates que hace sentir orgulloso a cualquier ciudadano. Lo mismo lo fueron las muestras de Nacho Estudillo, de Fernando Clement o de Juan Ángel González de la Calle. La presencia política en todas se redujo al concejal del ramo y pare usted de contar. No es bueno desaprovechar las oportunidades que se ofrecen; sobre todo cuando, como es el caso de las exposiciones de la Sala Pescadería, están organizadas desde el propio seno municipal. La manifiesta ausencia de la clase política en actos culturales dice muy poco del interés existente. La cultura no se sustenta sólo con puntuales muestras de arte religioso. Nuestros pintores, muchos entre los mejores de España, merecen mucha más consideración. Con exposiciones como la de Eduardo Millán se puede aspirar a capitalizar cualquier cosa; con tan manifiestas ausencias sólo se define la paupérrima conciencia cultural de algunos.