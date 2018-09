El barrio olvidado

San MATEO. ¿Alguien se acuerda de este lugar? Sí, un barrio situado en los intramuros de la ciudad y olvidado a su suerte hace años. Bien, pues déjeme decirles que da pena. Quizás suene repetitivo lo de este sitio, pero cada vez que paso por ahí me produce más tristeza. Casas enormes vacías y a punto de caerse, muchas de ellas tapiadas con el fin de que no lo utilicen como punto de droga. Un barrio que proyecta una imagen de suciedad y abandono absoluto. Este año se ha visto un intento de mejora del barrio por parte de la administración mediante el arreglo y acondicionamiento de la nueva plaza Belén. Al menos la subida por Barrancos se hace menos traumática de lo que nos tenía acostumbrados ¿Hasta cuando? Me pregunto. Supongo que alguien hará algo antes de que el barrio termine por derrumbarse. Yo no soy quien para dar soluciones en este ámbito. Para eso ya están los políticos. Eso sí, confío en que algún día -ojalá pueda conocerlo- alguien decida apostar por una renovación íntegra del barrio, con el fin de devolver la vida a un lugar que hace años que la perdió.