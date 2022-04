¿A quién beneficia tanto odio cofrade?

En relación al artículo publicado en este mismo Diario el día 19 de abril en el apartado 'Tribuna Cofrade', y firmado por José Luis Escudero, tengo que decir lo siguiente: En mi humilde opinión quiero decir que, para hacer una valoración de lo sucedido esta Madrugada en mi Hermandad de Las Llagas, había que haberla vivido desde dentro. A mí no me vale que venga un hermano diciendo "según noticias que yo tengo" o "noticias que me llegan", ¿a qué estamos jugando?, ¿este artículo quién lo ha escrito Vd. o se lo han escrito? Siento decirle que le han engañado malintencionadamente pues no da Vd. una, y por tanto narra unos hechos que son falsos. Y lo digo yo que sí estuve en cada uno de los cuatro ensayos del paso de palio y grabé vídeos que por supuesto conservo.

Además Vd. ¿quién es para pedir la cabeza de nadie cuando no viste la túnica nazarena desde hace décadas ni tampoco aparece por la Hermandad para nada de nada desde tiempo inmemorial? ¿Qué pretende, sr. Escudero: confundir a la opinión pública con embustes maliciosos? ¿Quién le ha dicho a Vd., si no ha tenido la decencia de dirigirse a la Junta de Gobierno, que escriba lo que ha escrito?

Lo que no se puede consentir es que haya hermanos como Vd., que no ayudan, que no trabajan por la Hermandad, que no aportan nada positivo, que no se relaciona con la Junta de Gobierno, que no van a ninguna reunión, que no vistan la túnica desde hace años, que se les vea en la calle viendo a nuestra cofradía año tras año, como a algunos otros que dicen llamarse hermanos, de los que luego se dan golpes de pecho y van diciendo que son hermanos de Las Llagas. Todo Jerez sabe quiénes son y ellos mismos se señalan.

En lugar de criticar tanto, que ya hay que estar aburridos en la vida para estar todo el día echando por tierra a su Hermandad, lo que tienen que hacer es vestir el hábito nazareno y, si no se quieren vestir, a mí me sobran en mi hermandad, yo cuando no estoy a gusto en un sitio, cojo la puerta y me voy.

A mí me daría vergüenza opinar, cuando este hermano en particular hace más de 30 años que no se viste. Pues que sepa que sólo es un número y la mayoría de los hermanos ni lo conoce. ¡Credibilidad … ninguna!

A nadie le ha dolido más que a mí lo ocurrido en ésta Madrugada, por lo que me une a la Esperanza y que todos saben, pero también le digo que no será la última, vendrán más, ¿o Vd. cree que en más de 450 años de historia no ha habido situaciones que nadie desea? Somos humanos y procuramos equivocarnos lo menos posible.

Pero ¿qué pasa? Que a toro pasado hay quien se cree con derecho a criticar, las decisiones son difíciles de tomar y en éste caso si todo hubiese salido bien, nadie hablaría. Esta Junta la votamos todos y salió elegida por amplia mayoría. Pero hay quienes, como Vd., todos sabemos quiénes son, que nunca respetan a las distintas Juntas que eligen la mayoría de los hermanos. ¡Ya están bien de tanto engañar y de tanto destruir!

Vamos a dejarnos ya de tanto lloriqueo y vamos a arrimar el hombro en vez de echar mierda a tu propia hermandad, y comportémonos como hermanos y adultos que somos.