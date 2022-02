Las brujas catalanas

No pretendo yo en modo alguno, ¡Dios me libre ¡, molestar a los catalanes, entre los que cuento con muy buenos amigos y mucho menos que mis palabras puedan interpretarse como un velado ataque a las mujeres de dicha autonomía, pero conocida la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña, aprobada por cierto por el Parlamento de dicha comunidad con un centenar largo de votos, para que se repare la memoria de las Brujas que dicha resolución considera fueron asesinadas entre los siglos XV y XVIII y que además insta a los Ayuntamientos para que rotulen sus calles con el nombre de alguna de ellas quiero dedicar este dominical comentario a tan absurdo acuerdo ya que al parecer la independentista región española no parece tener problema mayor, aparte desgajarse de España, que el defendido por la citada Esquerra, Junts, la CUP y los Comunes, a quienes se han sumado finalmente también los socialistas catalanes, que con ello tratan de poner el acento en la conexión que entienden existe entre la caza de brujas y los feminicidios…

Si a esto unimos la declaración de "seres sintientes" que en el Parlamento del reino de España se acaba de aprobar a favor de las "mascotas", mientras seguimos aceptando, por ejemplo, ver en muchos cajeros de entidades bancarias, en soportales de edificios públicos o al raso, en diversos lugares de nuestras ciudades a pobres de solemnidad que tratan de sobrevivir como mejor pueden acudiendo a comedores generalmente atendidos por instituciones de la Iglesia y otras decisiones adoptadas por los responsables de la "cosa pública", entiendo que no nos equivocaríamos mucho si concluimos que lamentablemente parece estamos perdiendo el sentido común en la sociedad de este nuestro tiempo, tan progresista, tan avanzada, tan libre y tristemente tan errática, tan egoísta…

De un tiempo a esta parte; por inventar que no quede; se ha impuesto la moda de revisar el pasado a la luz de nuestra época, tal vez por la perniciosa influencia, por el equívoco que en algunos provoca la llamada "memoria histórica", cuando en la mayoría de los casos estamos - valga el símil - tratando de sumar peras y manzanas y claro está, así surgen iniciativas pintorescas como esta de las "Brujas Catalanas", inspirada tal vez por lo que ya hizo en su día el Parlamento de Navarra, o también llevaron a cabo los gobiernos de Escocia y Suiza, que lo absurdo no es solo patrimonio español…

Y por este camino, dejamos a un lado e ignoramos olímpicamente los verdaderos problemas que nos acucian; deuda imponente del Estado, que algún día habrá que cancelar; dependencia energética, fragmentación de la unidad nacional, voracidad recaudatoria de algunas autonomías a cambio de los votos y leyes electorales que por el reparto proporcional que establecen priman a unos territorios sobre otros y no digamos el control de las listas por parte de los Partidos, que colocan en ellas a sus mas fieles, no siempre los mejores, como fácilmente se entiende con acuerdos como este de las Brujas…