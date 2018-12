La calidad del género

Hay una regla de oro que deben respetar todos los amantes de la gastronomía y cocinillas aficionados: si el género es bueno no vayas a tocarlo en demasía. Es algo así como lo siguiente: si te has hecho con un atún de almadraba de primerísima no lo toques casi nada y disfrútalo en su plenitud. Si te da por cocinar dedícate a elaborar una salsa, ponla al lado, jamás encima, y si deseas hacer el crimen (mezclar) perpétralo, que a fin de cuentas el atún es tuyo. Lo mismo sucede con un cordero lechal de primerísima o con una carne de retinto maravillosa. Estos consejos gastronómicos (que usted puede considerar ajustados a su gusto o no) deberían ser extrapolables a la vida política. Si algo va bien déjelo usted así. Señor político, no se arriesgue usted a poner su impronta personal porque corremos el riesgo de que algo que funciona bien para todos acabe derrapando en la primera curva cerrada. Mentes preclaras como la del poeta Juan Ramón Jiménez ya lo dijeron hace décadas: "No le toques ya más, que así es la rosa".