El campo español ante su situación límite

Las situaciones límites son, desgraciadamente, las que nos hacen valorar de verdad lo que es realmente importante en nuestras vidas y cuando estamos en ellas, sin tener que pensar mucho, podemos discernir en cuestión de segundos que es lo imprescindible y que no. Es en estos momentos cuando valoramos más lo que tenemos que lo que ansiamos tener, y cosas tan habituales como es tener alimentos para comer, y que pocas veces nos paramos a valorar, es cuando adquieren la importancia que realmente tienen. En este contexto y como ejemplo podemos citar como la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 y ahora la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han "servido" para poner en valor la labor que los agricultores y ganaderos hacen. Junto a la labor de nuestros sanitarios, no creo que haya nada más imprescindible que el poner a disposición de la sociedad alimentos para que puedan comer todos los días. No hace falta dar ni cifras ni datos económicos para confirmar este hecho.

Sin embargo, no podemos perder de vista que los agricultores y ganaderos somos empresarios y que como tales necesitamos tener una rentabilidad mínima en nuestras explotaciones. Una rentabilidad que no solo es cubrir costes, tenemos que exigir sin complejos el poder contar con un margen de beneficio en nuestra actividad que nos garantice el poder vivir dignamente, como necesita cualquier empresario de cualquier otra actividad.

En este sentido, tenemos que actuar sobre los parámetros que determinan el beneficio empresarial, los ingresos y los gastos y que para los dos, además de nuestra aportación, que es fundamental, es necesario que la administración, principalmente Gobierno central, nos ayuden. O al menos que no estorben, que también es mucho ayudar.

Respecto a los ingresos agrarios, una parte importante de ellos es muy dependiente de la PAC, debido a la volatilidad de los precios y a que las cosechas , al ser nuestra actividad a cielo abierto, unos años son mejores y otros peores.

En la PAC se contemplan los ingresos agrarios como una compensación de la renta que perdían los agricultores y ganaderos, para que de una forma se animara a los mismos a invertir para ser cada vez mejores profesionales y lo más competitivo posible. Pues bien, todo ese esfuerzo inversor está siendo dilapidado o anulado por la nueva PAC que nuestro Gobierno quiere implantar, aburriendo a nuestros agricultores y ganaderos e incentivando un modelo agrario ineficiente, poco competitivo e incapaz de responder a la demanda alimenticia que ya tenemos, como así se está viendo con las actuales crisis que nos está tocando vivir. Por ello no se puede entender que tengamos un Gobierno que castigue al campo español con una Reforma de la PAC que va mucho más allá de lo que exige Europa y que penaliza el crecimiento empresarial. Entre otras muchas cosas perjudiciales, pone topes en las ayudas que puede recibir cada explotación, desincentivando la competitividad de las mismas, sin tener en cuenta el empleo que generan estas explotaciones, algo que choca contra el principio de libertad empresarial recogido en nuestra Constitución. No conozco ningún otro Gobierno de ningún otro país que sea tan dañino para sus agricultores y ganaderos. Y todo ello por un puñado de votos por parte de aquellos que no se dedican ni viven de la actividad agraria y que, por supuesto, ni generan ningún empleo de forma directa o indirecta.

Si respecto a ayudar a garantizar unos ingresos dignos puede hacer mucho nuestro Gobierno, aún más podría hacer para ayudar a reducir nuestros gastos. Existen muchos mecanismos y fáciles de aplicar para ello, pero lo primero es querer hacerlo. Los precios de los insumos (energía eléctrica, abonos, fitosanitarios, fertilizantes, semillas, etc) se han disparado a niveles insostenibles (incrementos de hasta un 300% en muchos casos). Mientras tanto, nuestro Gobierno a lo suyo: a subir el SMI más de un 30% en dos años, a castigar a los autónomos (entre los que están, para quien lo dude los empresarios agrarios) con subida en las cotizaciones, a aplicar una Reforma laboral imposible de llevar a cabo en nuestro sector… en definitiva, en asfixiar al sector primario.

Con este panorama, ¿cómo vamos a garantizar el relevo generacional? ¿Quién se va a dedicar a esta actividad? Y lo que es peor, ¿cómo daremos de comer a una población que crece de forma exponencial? Aunque suene catastrófico y exagerado, la triste realidad es que de mantenerse esta situación, nos encontraremos en breve con un abandono masivo de la actividad agraria. Cuando esto ocurra nos lamentaremos y mucho, de nuevo nos daremos cuenta de lo realmente importante, de la labor imprescindible que hacían nuestros agricultores y ganaderos, pero ya será demasiado tarde.

Creo sinceramente que nuestro Gobierno debe hacer una reflexión profunda. Para garantizar la actividad agraria y con ella el suministro de alimentos, esta actividad tiene que ser rentable y para ello es imprescindible cuidar, o al menos no maltratar, a aquellos que se dedican a la misma. Esta Reforma de la PAC se torna imprescindible para ello, y a tiempo está nuestro Gobierno para rectificar. Los camperos seremos los primeros en valorarlo.