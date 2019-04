Una canallada

Si hace unos días, en este mismo rincón, señalaba que era una injusticia de que a Ganemos Jerez se le exigiera más de 3.000 avales para poder presentarse a las elecciones, ahora sostengo que ha sufrido una verdadera canallada. La presentación de una lista con su misma marca, aprovechándose de que la tenía registrada desde hace años, no es más que otra muestra de la necesidad de reformar de una vez la Ley Electoral para evitar este tipo de prácticas con fines espurios. Se ha comprobado una vez más lo fácil que es ir al Ministerio del interior y registrar un partido político. Luego, con 27 DNI y un simple consentimiento, que a saber como se habrán conseguido, se puede presentar una candidatura ya sea en Jerez, Albacete, Toledo o Bilbao. Si hay justicia, que espero que la haya, esta candidatura fantasma debería ser anulada por la Junta Electoral o, al menos, obligarla a cambiar de nombre. Si no lo hace, causará un perjuicio no solo a la agrupación de electores sino que viciará las elecciones municipales.