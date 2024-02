El ¡arriba el telón! sonó en el Teatro Villamarta así como en La Guarida del Ángel el recientemente concluido fin de semana, al ser estas las empresas responsables de los dos acontecimientos artísticos denominados Festival que habrán de proseguir hasta el 9 de marzo próximo. Los Ciclos del XXVIII Festival de Jerez que alumbrarán con el cante, el toque y el baile, hasta su jornada final, están concebidos de manera anunciante de sus protagonistas: Vermú Flamenco, Toca Toque, de la Raíz, los Vínculos, Solos en Compañía, Cómplices, los Conciertos de Palacio, Alter Ego, Savia Nueva, etc. Cada uno de estos ciclos verá su desarrollo en los varios escenarios dispuestos para tal fin, algunos de ellos ya reseñados con el título del propio ciclo. El lunes 26, Irene Lozano con David Carpio como artista invitado estará en la Sala Compañía a partir de las 18,30 y, dos horas más tarde Sara Jiménez actuará en la Atalaya. Para el martes 27 tienen programada su actuación Araceli Muñoz y Manuel Montes en la Sala Compañía y en Villamarta bailará Joaquín Grilo a partir de las ocho y media de la tarde. El cante de Luís Moneo sonará, con la colaboración especial de María José Franco y la dirección artística y musical de Juan Manuel Moneo, en Bodega González Byass desde las once de la noche.

La reseña de actuantes es tan amplia como interesante y, a los citados sumamos los nombres de Ana Crismán con Jesús Méndez como artista invitado en la Atalaya y, en el mismo escenario. Daniel Ramos, el ballet de Carlos Rodríguez con su homenaje a Picasso en Villamarta; Juan Diego Mateos con Manuela Carpio como artista invitada en la Sala Compañía y la compañía de Ana Morales en el Teatro Villamarta. Así se cierra lo programado para los días 28 y 29.

La programación proseguirá como hemos adelantado hasta el 9 de marzo, iniciándose dicho mes con la participación de Mercedes de Córdoba, prosiguiendo con intervenciones de Alfonso Losa y Patricia Guerrero, Rafael Riqueni, Rocío Luna, Farruquito y El Pele –éste último en González Byaas a partir de las once de la noche-- con lo expuesto se cierra la primera semana de marzo del XXVIII Festival.

Por su parte la XIII edición del Off Festival de La Guarida del Ángel, que como el anteriormente reseñado proseguirá hasta el 9 de marzo, consta de un total de 16 jornadas con cuatro espectáculos diarios en horas de cinco y siete de la tarde, nueve y once de la noche. El organizador y responsable de esta anual convocatoria, Mario González, destaca el hecho de que, aparte la presencia de artistas de Jerez y otras comunidades están programadas las de otros países, como Japón, Israel, Venezuela, Brasil… una de las particularidades del evento en cuestión estriba en sus señas de identidad: la de que, en el escenario de La Guarida del Ángel actúen junto a artistas consagrados, noveles. Recitales de cante; el ofrecido por Luis“El Zambo” a quien está dedicado el festival, Jesús Castilla, Capullo de Jerez, Eva del Cristo, Alberto Sánchez “El Almendro”, Antonio Reyes y Manuel de Cantarote, que clausurará el festival, además de los bailes y toques de guitarra: María del Mar Moreno, Manuela Carpio, Juana la del Pipa, Diego del Morao, María Vargas, Macarena de Jerez, Carmen Herrera, Marian Jiménez, Raquel Krausz, El Junco y otros, continuarán dando calor con su arte y su entusiasmo a la presente y venideras ediciones del Off Festival.