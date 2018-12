El caso es llegar

Jerez tiene aeropuerto. Y es suyo. Fue la última gran aportación que el ejecutivo de Aena Estanislao Pérez Vázquez, director a la sazón de 'La Parra', hizo en su carrera profesional. Investigó, consultó, preguntó y escribió un libro que demuestra que si Jerez tiene un sitio donde los aviones despegan y aterrizan es gracias a los jerezanos. No en vano fue este pueblo el que puso los billetes. Pueden llamarme cateto o antiglobal, como deseen, pero es la puñetera verdad. Lo malo de los años es que, de un lado, van pasando, y de otro que aquello que se afronta en el año 1 parece quedar sin sentido alguno en el año 40. Y en esas estamos. Hay que recordarlo. Vaya por delante que no hay debate político a este respecto (la verdad es que suelen durar poco por el peso de las pruebas) pero lo cierto es que si esta provincia conecta con toda Europa es gracias a 'La Parra'. ¿A qué viene esto? Pues ni yo mismo lo sé. Pero me apetecía recordarlo. A esta provincia se llega en coches, barcos y aviones. ¡Qué más podemos pedir! El mundo es nuestro. Y está al final de una pista.