Esto sí que es una chirigota

Me juego lo que quieran a que el jueves el Villamarta estará a rebosar con la actuación de la chirigota del Selu, 'Los quemasangre', nada que ver con la triste imagen que deja el Carnaval de Jerez, que se despide un año más sin pena ni gloria -no comment sobre la Cabalgata- en su estreno en la plaza Belén. En cierta ocasión, y de esto hace ya años, el Ayuntamiento amagó con suprimir la fiesta de Don Carnal del calendario festivo de Jerez, tengo que decir que con buen criterio, pero al final faltó firmeza en la decisión y el Carnaval jerezano resistió el embite. Por mucha historia que tenga esta fiesta, es evidente que la población jerezana se ha decantado por la Semana Santa y la Feria como sus fiestas por excelencia. Dicen que en Jerez hay unos 2.000 carnavaleros de a ley, cosa que me parece estupenda, pero teniendo a tiro de piedra un Carnaval de tronío como el de Cádiz, no entiendo el empeño en mantener una propuesta, elevada a disparate si coinciden actuaciones flamencas y carnavaleras con ensayos procesionales y manifestación feminista, como ocurrió el viernes.