El circo de las motos

Primer día de la motorada años atrás, también con gobierno socialista en el Ayuntamiento. Un motorista abre el Telediario de las tres de la tarde en primer plano: "No vengáis a Jerez, está todo cortado" (sic). Flaco favor le hizo la televisión pública a los jerezanos con aquella apertura del informativo, claro que el motorista en cuestión se limitó a decir la verdad. Jerez ha experimentado con todo tipo de fórmulas en la motorada, unas con más acierto que otras, pero la seguridad debe estar por encima de todo en este tipo de concentraciones que reúnen a miles y miles de aficionados a las dos ruedas. Los más temerarios, y no necesariamente me refiero a los que vienen de fuera, no quieren ataduras. Su ideal pasa por hacer lo que les viene en gana cuando les viene en gana, como los protagonistas de las exhibiciones temerarias que desde hace dos semanas sufren los vecinos de la zona Sur. La Policía se queja de que otros vecinos los alientan y de que están atados de pies y manos para poner fin a esta salvajada. Francamente, no se entiende que no se pueda hacer nada para evitarlo.