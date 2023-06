Lo único que nos falta por ver y escuchar en todo esto de las cofradías es que un ‘capillita’ nos diga por la calle Larga que fulano ha visto un burro volando. De lo demás, de todo se ha escuchado en la viña del Señor. Quien no haya aprendido que en las comidillas cofrades no te puedes creer de la misa la mitad es que, o no conoce a los cofrades o no ha ido a misa en su vida. A excepción de la función principal muy bien enchaquetado.

Algunos comentarios pueden incluso ser hasta hirientes. El último ejemplo ha sido el de un artista jerezano que hizo un trabajo para el consejo y del que todo el mundo aseguraba que era como un pago indirecto por un encargo que le hizo la hermandad del presidente. Algo así como un ajuste de cuentas por pretéritas deudas. Sin embargo, estamos en condiciones de asegurar que de eso nada de nada. El artista cobró religiosamente su trabajo en la hermandad y posteriormente fue remunerado por la obra encargada por el consejo ¿Cómo se te queda el cuerpo?

No sé si los cofrades han repasado últimamente aquello de los diez mandamientos. Hay uno, el octavo para ser más exactos, que dice que no darás falso testimonio ni mentirás. Pues parece que todo esto queda en agua de borrajas cuando suenan los tambores o mejor dicho se echan de menos los tambores y algo hay que inventar.

Yo por esto no me creo casi nada de lo que me sopla por la calle Larga el primero que se me acerca. Lejos de lo que pudiera parecer, pregunto, contrasto y si lo veo claro lo doy a conocer. Y es que hay mucha gente aburrida en las cofradías. De esa que mata moscas con el rabo. Por eso hay que tener cuidado al bulo que suelta un fulano en el ‘fake-book’ o el de turno que se te acerca en la calle Larga y te larga algo. El otro día pude comprobar cómo lo del consejo era una patraña con mucha mala baba por no decir otra cosa. Hay que haber ido poco a clase de religión para dejar entrever que pueden suceder cosas como esta y darle verosimilitud. Cuando todo sale a flote, el daño ya está hecho. Y ya te quedas con el ‘sambenito’. Lo dicho, mucha mala leche.